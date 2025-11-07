A La vita in diretta, su Rai Uno, si torna sul caso di Alessia Pifferi, condannata a 24 anni in Appello: l'intervista alla sua avvocatessa

Si torna a parlare di Alessia Pifferi a La vita in diretta e, in collegamento, vi era l’avvocatessa della donna, Alessia Pontenani. Ricordiamo che, nella serata di mercoledì 5 novembre 2025, Alessia Pifferi è stata condannata a 24 anni in Appello dopo la sentenza di primo grado all’ergastolo, una decisione che ha fatto molto discutere.

“Alessia non ha sicuramente compreso – ha esordito la Pontenani – ha capito sicuramente i 24 anni, però quello che posso dire, e approfitto del mezzo tv per farlo, è che vorrei salutarla perché mi ha chiamato la compagna di cella, che è molto preoccupata perché questa sentenza scatenerà verso di lei e verso la sottoscritta un moto avverso. È preoccupata perché si sta lasciando andare, ci vorrebbe qualcuno che l’aiuti, lei non riesce a comprendere il fatto che non si vuole riconoscere che lei non voleva farlo. È molto preoccupata, pare che abbia anche degli intenti suicidari, io ho già sentito il carcere di Bergamo: sabato mattina andrò a trovarla”.

Quindi ha proseguito: “Io sono certa che sia stata riconosciuta questa sua fragilità, altrimenti non saremmo arrivati a 24 anni. Lei sta guardando la tv da ieri e, in alcuni programmi, l’hanno attaccata dicendo che doveva essere confermato l’ergastolo, e lei di questo soffre. Noi non sappiamo cosa si provi a trovare una figlia morta e a essere condannati. Io credo che, in questo momento, bisognerebbe mettere un punto fermo e questa famiglia dovrebbe ricomporsi. È vero che è morta una bimba, è una tragedia che nessuno di noi può immaginare, ma c’è sempre una sorella e una figlia in vita, in carcere, che ha bisogno di aiuto. Io faccio un appello”.

ALESSIA PIFFERI, PONTENANI: “ASPETTIAMO IL 15 GENNAIO…”

Sui prossimi step l’avvocato Pontenani ha spiegato: “Adesso, a gennaio, se non erro entro il 15, usciranno le motivazioni della sentenza e vedremo; magari la procura farà ricorso, visto che ha chiesto la conferma dell’ergastolo, io posso farlo a mia volta”. L’avvocato di Alessia Pifferi ha ricordato che “esiste l’abbandono di minore con morte, il dolo di pericolo: so che sto facendo una cosa sbagliata ma non accetto la conseguenza negativa, so che questa cosa non si fa, come quando una persona passa con il rosso. Alessia Pifferi è una che passa con il rosso una volta e, visto che è andata bene, continua a passare con il rosso”.

Di nuovo sulla famiglia: “A me dispiace che sorella e madre continuino a non accorgersi. Alessia Pifferi ha un grave deficit mentale, io magari farò ricorso per la derubricazione. L’esempio del semaforo rosso l’ha portato lo psichiatra Petrini, mio consulente – ha precisato –: nella sua mente funziona così, e questo non lo dico io ma lo dicono le consulenze. Il problema è il disagio mentale, ma non è pazzia: lei ha un ritardo mentale. È evidente che Alessia Pifferi ha un problema, lei non finge e lo dico da anni”.



ALESSIA PIFFERI, LE NUOVE PAROLE DELLA SORELLA VIVIANA

La vita in diretta e Dentro la notizia hanno sentito anche Viviana, la sorella della condannata, disperata per la nuova sentenza: “I suoi piagnistei sono serviti, non c’erano scusanti, invece sono state prese in considerazione nonostante abbia fatto una cosa orrenda. La cosa che non riesco a mandare giù è che è colpa della famiglia: io non ero cattiva, era lei che ci abbandonava”.

E ancora: “La mia paura è capire che ora è finito questo scopo che avevo, di fare giustizia per Diana; adesso c’è un vuoto che però non è stato colmato come volevo, non si è fatta giustizia per Diana, non si è parlato di lei ma di Alessia. Ci si è dimenticati che Diana è stata lasciata da sola per andare a divertirsi”.

Di nuovo: “È come se parte di colpa fosse stata data a noi, perché le scusanti erano quelle: incapace, non capita, abbandonata. Cosa mi ferisce di più? Tutto. Mi sembrava ben detto quello che era, e invece è passata per essere scusata. Io sono passata come cattiva, ma era lei che ci allontanava. I futili motivi? Vi sembra serio andare a divertirsi? Questa cosa ha devastato la nostra famiglia”, ha concluso. Vedremo, quindi, se a gennaio ci sarà un nuovo ricorso in Cassazione e, a riguardo, la dottoressa Bruzzone si dice certa che – se mai dovesse essere richiesto dalla procura o dall’avvocatessa – alla fine gli Ermellini potrebbero annullare la sentenza e chiedere un processo di Appello bis. La sensazione, quindi, è che la vicenda di Alessia Pifferi sia tutt’altro che conclusa: appuntamento a gennaio per i prossimi step.