A La vita in diretta il caso di Alessia Pifferi: la detenuta ha scritto una lettera per la Vita in diretta, consegnata dalla sua avvocatessa

La vita in diretta torna sul caso di Alessia Pifferi, leggendo una lettera che la stessa detenuta ha consegnato alla sua avvocatessa, Alessia Pontenani. Si tratta di un appello che ha fatto alla sua famiglia e in cui si legge.

“Sono Alessia Pifferi. Se potessi andare a trovare al cimitero mia figlia Diana, esternerei tutto il dolore e la sofferenza che ho dentro da quel maledetto giorno, gridando, dando pugni e testate sulla lapide di mia figlia Diana. Penso che l’odio e la sofferenza di mia sorella Viviana non siano più odio, ma una vendetta personale bruttissima. Voglio dire a mia madre che, nonostante tutto, le voglio bene perché anche lei ha passato una vita non facile. Mi piacerebbe poterla vedere, anche se penso che forse ci vorrà del tempo… parlarle, chiamarla, scriverle e poterla riabbracciare.”

ALESSIA PIFFERI, IL COMMENTO DI ALESSIA PONTENANI

L’avvocato di Alessia Pifferi ha commentato così, dopo esserla andata a trovare in carcere: “L’ho trovata affranta, le ho spiegato cosa è accaduto. Mi ha scritto una lettera per darla a voi e le ho detto che avrei fatto in modo che potesse andare in onda: è un appello per la mamma”.

“Ha visto che lei scrive lettere ma non riceve mai la risposta. Le ho detto che farò in modo che questa cosa vada in onda: lei vorrebbe parlare tanto e vedere sua madre. Piangeva, non l’ha vista in udienza, l’ha vista in TV e ha visto che è andata via senza dire nulla ai giornalisti, ed è come se l’avesse vista come un’apertura. Quindi lei è convinta che forse ci sia la possibilità, un giorno, di riallacciare i rapporti con la mamma.”

E ancora: “Ha sentito le parole della sorella ed era disperata, non capisce perché sua sorella la odi così tanto, come se si volesse vendicare. Ha sofferto quando ha sentito dire da sua sorella che non deve più avere una vita né un futuro. È rimasta molto, molto turbata dalle parole di sua sorella.” Quindi ha proseguito: “Vorrebbe andare a trovare la bimba, mi ha chiesto quando potrà essere autorizzata ad andarla a trovare sulla tomba e le ho detto che ci vorrà ancora tempo.”



ALESSIA PIFFERI, L’AVVOCATO: “ERA DISPERATA E PIANGEVA DOPO IL PROCESSO”

E ancora: “Piangeva, era affranta, disperata. Le ho spiegato la situazione dal punto di vista processuale ed era disperata per le parole della sorella in TV. Non riesce a comprendere questo odio ingiustificato. Mi ha parlato tanto della mamma e allora le ho detto di scriverle, e così ha fatto. Ci siamo stupiti della parola esternare, ma l’ha scritta lei: non l’ho neanche riletta.”

Secondo la Pontenani: “Alessia ha compreso ciò che è accaduto, lei è ormai consapevole del fatto che la morte della bimba l’abbia provocata lei. Credo che ci dovrebbe essere questa apertura per la mamma. Ricordiamo che c’è anche la giustizia riparativa e mi auguro che la madre faccia uno sforzo: anche solo una lettera o un bigliettino per Alessia Pifferi sarebbe tanto. È una donna in carcere da sola, abbandonata: non vede nessuno a parte me. Non vorrei che si ripetesse la situazione: lei ha abbandonato Diana e, a sua volta, Alessia viene abbandonata da sua madre.”

ALESSIA PIFFERI, IL COMMENTO DI ROBERTA BRUZZONE

In studio a La vita in diretta vi era la criminologa Roberta Bruzzone, del pool difensivo della famiglia di Diana, che ha spiegato: “Per quelli che sono i miei ultimissimi contatti con loro credo che sia un po’ prematuro questo scenario. Io non escludo che, prima o poi, ci possano essere aperture, ma in questo momento credo sia molto difficile che possa avvenire quello che lei chiede”.

“Viviana è ancora molto accesa in questo malanimo verso la sorella; non lo chiamerei odio, ma lei è ancora molto coinvolta e turbata dalla vicenda, e non credo abbia la forza per fare un passo verso la sorella. Che sia disperata adesso lo ritengo plausibile; che non le sia rimasto granché nella vita se non gli affetti più cari, lo ritengo plausibile che cerchi un minimo di dialogo, e ci sta: sta cercando di recuperare quello che può e, in questo senso, non penso che stia manipolando.”

Vedremo quindi se ci saranno le possibilità di un riavvicinamento fra la famiglia e Alessia Pifferi. Ricordiamo che quest’ultima è stata condannata a 24 anni al termine del processo di appello, dopo che in primo grado aveva ricevuto l’ergastolo: uno sconto di pena che aveva amareggiato profondamente la più volte citata sopra Viviana Pifferi, convinta che non si sia fatta giustizia per la povera Diana. La bimba venne lasciata da sola per sei giorni al caldo torrido, mentre la madre, Alessia Pifferi, era in giro con il suo fidanzato a divertirsi.