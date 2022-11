Alessia Pifferi, l’ex marito: “Non la perdonerò mai”/ “Viavai di uomini? Non è vero”

L’ex marito di Alessia Pifferi, la donna che ha ammesso di avere lasciato morire di stenti la figlia Diana, di soli 18 mesi, dopo averla abbandonata per sei giorni consecutivi nella sua casa di Milano in piena estate, ha parlato per la prima volta in esclusiva ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di mercoledì 2 novembre 2022.

In prima battuta, l’uomo sembrava non troppo propenso al dialogo (“Voglio essere lasciato in pace”), poi però si è aperto di fronte alle telecamere: “Della vita di Alessia Pifferi non so più niente e non voglio sapere più niente. Le cose che volete sapere non le so e non le voglio dire, perché io non so niente. Anche se vivo vicino a lei, non ci vedevamo, non ci sentivamo. Posso solo dire che prima la vita con lei era meravigliosa, era bellissima. Siamo stati 17 anni insieme. Quello che ricordo io è questo. Poi, dalla separazione, io di lei non ho più saputo niente”.

ALESSIA PIFFERI, L’EX MARITO: “NON SO COME ABBIA POTUTO LASCIARE SUA FIGLIA DA SOLA”

Nel prosieguo del dialogo dell’ex marito di Alessia Pifferi con l’inviato di “Storie Italiane”, Alessandro Politi, l’uomo ha affermato: “Io la rispetto. Il viavai di uomini nella sua abitazione? Non è vero, sono cattiverie che dice la gente. Io però uscivo di casa al mattino e tornavo alla sera, quindi non so cosa facesse lei nella sua vita privata. Ci siamo separati perché non stavamo più bene insieme”.

Per ciò che concerne il decesso della piccola Diana, l’ex coniuge di Alessia Pifferi ha sottolineato: “Io sapevo che la lasciava con una babysitter e basta. Non so come abbia potuto lasciare sua figlia da sola in casa sua, non lo so. Non la perdonerò mai per questa cosa. Cosa le direi oggi se potessi parlarle? *** (insulti ‘silenziati’ dalla regia del programma, ndr)“.

