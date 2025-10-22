Alessia Pifferi, caos a Ore 14 tra lo scontro di Azzurra Barbuto con l'avvocato Pontenani e l'ira di Milo Infante che sbotta e chiude i microfoni

CAOS E SCONTRI A ORE 14 SU CASO ALESSIA PIFFERI

Scintille a “Ore 14” sul caso Alessia Pifferi, con un durissimo scontro verbale tra il legale della donna, condannata in primo grado per aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi, e la giornalista Azzurra Barbuto, poi deflagrato in un acceso confronto con il conduttore. La giornalista è partita in tackle, dichiarando di avere “difficoltà serie a comprendere la linea” dell’avvocata Alessia Pontenani.

«Ci vorrebbe far credere che la signora non si sia accorta della gravidanza perché è stupida? Tutte le donne a cui succede sono cretine?» ha argomentato la giornalista, con toni che evidentemente non sono piaciuti neppure al conduttore Milo Infante, intervenuto subito: «Non si può ridurre tutto a questo. Il conduttore banalizza questa trasmissione, gli ospiti la valorizzano; quindi, non diciamo “stupida” o “scema”: facciamo un tentativo di andare oltre».

Ma Barbuto ha portato avanti la sua tesi: «Non è una parolaccia, vogliono farci credere che sia stupida, e non penso di togliere valore al programma perché uso questo termine». Infante ha ribattuto spiegando che si tratta di una “banalizzazione”. Una linea condivisa da Roberta Bruzzone, intervenuta da psicologa forense: «Essere stupidi è una cosa, essere capaci di intendere e volere un’altra. Certi termini associati a una persona valutata da un punto di vista psichiatrico non vanno utilizzati; poi, tu sei libera di fare quello che vuoi».

Ancora più duro l’intervento dell’avvocata Alessia Pontenani: «Lei è laureata in Giurisprudenza? Ha seguito il processo e ha letto le carte? Allora non parli. Non dica sciocchezze e non si permetta. Ha fatto l’esame di Stato? Ha una seminfermità: non lo dico io, lo dicono i miei consulenti».

LO SCONTRO VERBALE TRA AZZURRA BARBUTO E PONTENANI

Ne è nato così uno scontro verbale a distanza, poiché il legale di Alessia Pifferi era in collegamento dal tribunale di Milano.

«Per questo non si è accorta della gravidanza? Per sostenere che non è capace di intendere e volere ha portato come esempio il fatto che non si sia accorta della gravidanza, una cosa che capita anche ad altre donne», ha ribattuto Azzurra Barbuto.

La discussione è poi scivolata negli attacchi personali: «No, assolutamente! Ascolti, se lei ha dei problemi è perché probabilmente ha avuto dei problemi…». La giornalista è insorta: «Non si permetta, perché la denuncio in un attimo. Non ho nessun problema».

Mentre in studio Milo Infante sbottava per richiamare gli ospiti all’ordine, il legale proseguiva: «È una cosa vergognosa, non ho mai avuto problemi con nessuno, non permetto a nessuno di urlare contro di me, ma stiamo scherzando?». Il conduttore, invece, si è lasciato andare a uno sfogo: «Azzurra, però, guarda, non è possibile. Questa è una trasmissione che si svolge sempre su un binario di serenità, anche con confronti duri».

Un tentativo fallito, perché Milo Infante ha dovuto richiamare nuovamente la sua opinionista: «Adesso basta. Adesso sono io che dico basta. Ti chiedo cortesemente di finirla, perché il confronto deve essere – soprattutto in questa trasmissione, soprattutto su questa rete – su un certo tipo di binario».

Alla giornalista, che si è sentita “processata” dal legale, ha risposto ancora l’avvocata Pontenani, nel tentativo di entrare nel merito della questione: «Il punto è questo: la mia assistita ha un deficit intellettivo; novantanove persone su cento ragionano meglio di lei. La gravidanza misconosciuta è un piccolo tassello che ci dimostra ancora di più che ha questo deficit. Non c’entra nulla l’essere cretini o scemi. Come ce lo dimostra? Lo dicono gli psichiatri».

Ma ciò non è bastato, perché la giornalista ha continuato a incalzare: «La sua difesa fa acqua da tutte le parti».

A quel punto, Milo Infante si è arreso: «Io ho capito che non è possibile andare avanti».

MILO INFANTE PERDE LE STAFFE: “STAI DANDO FASTIDIO!”

Un tentativo di mediazione è arrivato dall’avvocato Cassani, presente in studio, che ha rievocato il diritto alla difesa: «La collega Pontenani ha il diritto e il dovere di sostenere le tesi della sua assistita fino alla fine, e non credo che sia possibile discutere sulle sue linee difensive, altrimenti non sappiamo cos’è lo Stato di diritto. La collega sta facendo il suo dovere e lo farà fino in fondo; poi sarà una corte a decidere». Ma questa spiegazione non è bastata a placare gli animi. Azzurra Barbuto ha replicato: «Lo Stato di diritto però prevede anche che un giornalista faccia una domanda».

La questione, comunque, sembrava chiusa e la parola è passata a Rita Cavallaro de Il Tempo; ma Barbuto è intervenuta nuovamente, ribadendo la lucidità di Alessia Pifferi, facendo così infuriare il conduttore: «Basta, ti abbiamo chiesto in tutti i modi… fai parlare gli altri ospiti, però, dai… te lo chiedo come favore personale, continui a parlare. Non ha ancora parlato Monica, è ancora zitta, non ha aperto bocca».

La giornalista ha tentato di giustificarsi: «Scusami, ma questa discussione mi ha coinvolta, ho fatto una domanda all’avvocatessa. Se dà fastidio, non parlo». Ma Infante si è lasciato andare a un altro sfogo: «In questo momento sì, ti chiedo come favore personale di rispettare anche gli ospiti che non hanno parlato e di consentire a questa trasmissione di tornare sul binario che le è consono, altrimenti non va bene. Sono anni che ci occupiamo di questa vicenda, cercando di capire cosa possa essere successo. Abbiamo fatto negli anni questo sforzo, evidentemente non ci siamo riusciti».