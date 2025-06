ALESSIA PIFFERI, A LE IENE NUOVI AUDIO ESCLUSIVI

Tra i casi di cronaca di cui si occupano Le Iene nella nuova puntata di oggi, c’è quello di Alessia Pifferi, la donna condannata per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana. Il programma di Italia 1 manderà in onda per la prima volta nuovi audio inediti, dai quali emergerà un altro lato caratteriale della donna. Inoltre, questo materiale, che verrà commentato dal legale della Pifferi e da uno dei più grandi esperti di psicologia giuridica in Italia, il professor Guglielmo Gulotta, solleverà nuove domande sulla donna.

Nel frattempo, è in corso il processo d’appello, con il quale l’imputata spera di ottenere una riduzione della pena rispetto alla condanna all’ergastolo ricevuta in primo grado. La nuova udienza è prevista per il 2 luglio, per l’esame dei periti, incaricati di valutare un eventuale vizio di mente.

In primo grado, era stata giudicata capace dallo psichiatra Elvezio Pirfo; ma a febbraio, quando si è aperto il nuovo processo presso la Corte d’Assise di Milano, i giudici hanno accolto la richiesta della difesa di disporre una nuova perizia psichiatrica.

ALESSIA PIFFERI, LA BATTAGLIA SULLA PERIZIA E LA CASA IN AFFITTO

Per l’accusa, Alessia Pifferi è sempre stata lucida: infatti, non è mai stata presa in considerazione l’ipotesi di deficit cognitivi. Anzi, si ritiene che i disturbi mentali siano stati simulati. I giudici d’appello, tuttavia, vogliono fare definitiva chiarezza su questo aspetto, poiché finora il quadro è apparso incompleto, lacunoso e, sotto alcuni aspetti, anche contraddittorio.

Tra le ultime novità, anche una che riguarda il monolocale dove la donna viveva con la figlia e dove si è consumata la tragedia. La proprietaria, sua madre, ha deciso di affittarlo a tre persone, secondo quanto riportato da Il Giorno. Una svolta importante, secondo la legale della Pifferi, in quanto la sua cliente è nullatenente e potrebbe quindi avere diritto a una quota del reddito prodotto dall’affitto. Potrebbe, dunque, ottenere una piccola rendita.

L’avvocata aveva anche prospettato la possibilità che l’INPS riconosca alla donna un’invalidità del 100%, dato che, comunque, da quando è stata arrestata, non ha più contatti con la sua famiglia, profondamente sconvolta dalla vicenda.