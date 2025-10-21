Processo d'appello Alessia Pifferi, scontro tra l'avvocato Alessia Pontenani e Roberta Bruzzone a Ore 14: "L'hai vista solo tre volte. Ne parliamo in aula"

ALESSIA PIFFERI, PERIZIA PSICHIATRICA AL CENTRO DELL’APPELLO

Domani Alessia Pifferi tornerà in aula, davanti ai giudici della Corte d’Appello di Milano, dove si discuteranno le 65 pagine della perizia psichiatrica redatta dagli specialisti nominati dai giudici. L’avvocata Alessia Pontenani, che difende la donna condannata in primo grado all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, non condivide le conclusioni degli esperti, secondo cui era consapevole di quello che stava facendo.

«Da questa perizia è emerso che abbia un grave deficit intellettivo. Mi hanno spiegato che, in un test che valuta l’intelligenza a prescindere dal grado culturale, lei, rispetto a cento persone, è all’uno percentile», ha dichiarato a Ore 14.

La legale ha trovato «divertente» che quelle pagine sembrino andare in una direzione, ma poi giungano a un’altra conclusione. Quindi, anche se è stata giudicata capace di intendere e di volere, per Pontenani è evidente che presenti dei problemi. Infatti, ritiene che la piccola Diana non dovesse essere lasciata alla madre e che, se al momento del parto non ci fosse stato il compagno, «quella povera creatura avrebbe immediatamente cessato di vivere, e forse avrebbe sofferto meno, visto che, secondo me, ha vissuto diciotto mesi di sofferenza nel suo breve percorso di vita».

Discorso diverso per il dolo eventuale, perché la bambina era stata lasciata sola altre volte, quindi non avrebbe potuto immaginare le possibili conseguenze.

«Dobbiamo parlare di tutte le responsabilità: qualcuno avrebbe dovuto e potuto accorgersene. Non viveva in una capanna abbandonata, qualcuno intorno lo aveva. Dai test, poi, è emerso che ha una fragilità intellettiva incredibilmente grave», ha proseguito l’avvocata Pontenani.

LO SCONTRO TRA PONTENANI E BRUZZONE A ORE 14

A questo punto c’è stato uno scontro verbale con la criminologa Roberta Bruzzone, consulente delle parti civili. «No, non è così affatto. Mi sa che tu hai visto un’altra Alessia Pifferi. Quella che ho visto io è quella reale», ha sbottato Bruzzone, alla quale Pontenani ha replicato che ne discuteranno domani in aula e che la criminologa ha avuto solo tre colloqui con la sua cliente.

«Ha mentito a più interlocutori, ha un quoziente intellettivo sufficiente per riuscire a farsi i fatti suoi, asseconda i propri bisogni e mente in maniera circostanziata. Lo fa in più occasioni e ha reiterato questi comportamenti. Vogliamo parlare del finto battesimo per avere soldi, ingannando le persone?», ha tirato dritto Bruzzone.

Per Pontenani è inutile discuterne: «Il processo si concluderà a breve, perché la Pifferi, per l’immaginario collettivo, è il mostro numero uno; ma tutto quello che emerge dai test – non da tre colloqui – è che è una donna con fragilità incredibili dal punto di vista intellettivo. Che questo comporti una condanna o meno lo vedremo in udienza». L’avvocata di Alessia Pifferi ha concluso che non c’è dolo eventuale, perché la sua cliente non poteva immaginare cosa sarebbe accaduto alla figlia Diana.