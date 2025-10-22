Le nuove dichiarazioni della sorella di Alessia Pifferi all'apertura dell'udienza del processo ai danni della madre condannata all'ergastolo

Ha ripreso oggi il processo ai danni di Alessia Pifferi, la madre condannata all’ergastolo in primo grado in quanto accusata di aver abbandonato la propria figlia di 18 mesi e di averla fatta così morire di stenti, essendo stata lasciata al caldo e senza cibo né acqua. Prima della nuova udienza, il programma di Rai Uno Storie italiane ha potuto parlare con Viviana, la sorella di Alessia Pifferi, che ha ribadito la stessa tesi proferita negli ultimi due anni, ovvero che nel momento in cui quella madre ha abbandonato la povera Diana fosse capace di intendere e di volere, come del resto dimostrato anche dalle nuove perizie presentate nel processo d’appello.

“Spero che sia veloce – ha detto Viviana – perché noi siamo veramente stanchi”, aggiungendo che: “Ho sempre avuto la mia convinzione sulle sue capacità e adesso anche la scienza ci ha dato ragione. Tante parole, ma i fatti sono questi.” Ancora una volta la sorella di Alessia Pifferi si è presentata a processo con una maglietta con il volto di Diana: “Io indosserò sempre la maglietta – ha detto – sono sempre pronta a tirarla fuori.” Mentre sulla sentenza ha precisato: “Non sono mai tranquilla perché c’è sempre qualcosa che non mi fa stare tranquilla.” Su un’eventuale riconciliazione di lei e della madre con Alessia Pifferi: “La riconciliazione non è stata chiesta, scuse non si sono mai sentite e io non sono pronta a niente. Se viene chiesta, per conto mio non vale niente.”

ALESSIA PIFFERI, VIVIANA: “E’ ORA DI CHIUDERLA, BASTA”

L’inviato di Storie italiane fa notare che l’avvocato Pontenani, legale di Alessia Pifferi, continua a dire che chi era attorno alla condannata non ha agito, e Viviana ha replicato: “Ho sentito anche la risposta della Bruzzone (che ha redarguito la Pontenani, ndr). Le due perizie che sono state fatte hanno dato una risposta: sarebbe il caso di prenderle in considerazione ed evitare di dire queste cose. È ora di chiuderla e basta.” Ha concluso.

Ricordiamo che Alessia Pifferi è stata condannata in primo grado all’ergastolo, ma non è da escludere che, con la nuova perizia psichiatrica – che ha riconosciuto comunque dei “deficit” che non hanno però inciso – possa arrivare una diminuzione della pena, passando dall’ergastolo ai 30 anni.

La sua legale Alessia Pontenani, (e in parte anche quella precedente, Solange Marchignoli), ha sempre cercato di dimostrare le incapacità mentali della cliente, e ancora oggi si dice certa che Alessia Pifferi non doveva fare la madre, non le si poteva lasciare un bambino. Nel processo di primo grado i giudici non le hanno creduto, non accogliendo la richiesta di una nuova perizia, vedremo se in Appello il verdetto sarà lo stesso – come spera la famiglia di Diana – o se invece verrà modificato, come confida ovviamente la stessa penalista.