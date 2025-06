Caso Pifferi, rinviata a giudizio l’avvocato Alessia Pontenani, difensore della donna condannata all’ergastolo per la morte della figlia Diana, nell’inchiesta bis di cui parlerà anche la trasmissione “Linea di Confine“, che aveva coinvolto anche cinque psicologi, accusati tutti di favoreggiamento e falso in atto pubblico. Secondo la Procura di Milano, tutti i professionisti avrebbero infatti collaborato ad uno specifico piano, che prevedeva di mentire sul ritardo mentale grave dell’imputata, al fine di farle evitare la massima pena. Come stabilito dai giudici che ora hanno richiesto l’avvio del processo, in particolare la legale avrebbe spinto in più occasioni Alessia Pifferi a fingere di avere problemi, per cercare di ottenere, tramite perizie psichiatriche manipolate, la riduzione per incapacità di intendere e di volere.

Le prove sono state documentate anche nelle registrazioni dei dialoghi tra Pontenani e la sua assistita in carcere, durante i quali venivano fornite indicazioni su come fare finta di avere disagi psichici ed apparire confusa e fuori di testa, teoria che poi veniva confermata dagli psicologi e consulenti che nelle relazioni poi avrebbero attestato che la 38enne, all’epoca dei fatti non era in possesso delle piene facoltà mentali e per questo non lucida per elaborare la consapevolezza delle proprie azioni.

Procura Milano: “Avvocato Pontenani dava indicazioni ad Alessia Pifferi su come fingere un ritardo mentale “

Alessia Pontenani, avvocato di Alessia Pifferi, sarà processata insieme ai consulenti psichiatrici per vari reati compiuti nell’ambito della difesa sul caso della morte della piccola Diana. La Procura di Milano nell’inchiesta bis ha stabilito che la legale avrebbe contribuito a sviare le indagini, cercando di provare con false documentazioni e comportamenti costruiti, un ritardo mentale che avrebbe potuto salvare la 38enne dall’ergastolo grazie alla riduzione della pena per l’incapacità mentale. Tra le accuse: oltre al falso in atto pubblico, compiuto da una persona con ruolo di servizio pubblico, anche il favoreggiamento e la falsa testimonianza.

Tutto ciò provato da documenti, testimonianze ed intercettazioni nelle quali emerge la chiara volontà di manipolare i risultati del test per abbassare il quoziente intellettivo da dichiarare. Nel 2024, durante il processo, l’avvocato Pontenani aveva più volte dichiarato che la Pifferi si era trovata da sola, abbandonata dalla famiglia, a gestire una situazione che non riusciva a comprendere, proprio perchè affetta da un moderato disturbo dello sviluppo intellettivo.