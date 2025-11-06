A Storie Italiane si parla di Alessia Pifferi, con l'intervista alla sorella Viviana e all'avvocatessa Pontenani: ecco che cosa hanno detto

Questa mattina Storie Italiane ha intervistato Viviana, sorella di Alessia Pifferi, per commentare la sentenza di ieri in appello: i 24 anni all’imputata dopo l’ergastolo in primo grado. “Ventiquattro anni per una vita di 18 mesi – le prime parole di Viviana – stroncata da una mamma che è andata a divertirsi, che erano solo futili motivi, due perizie che dicono che è totalmente capace di intendere e di volere, a parte qualche disturbo che forse ho anche io. C’è un’Italia intera che è scioccata, perché è andata così? I 24 anni poi li farà? Non credo. Quindi un domani saremo ancora qui ad avere una persona che dicono che è incapace, quindi non so cosa ci aspetta la vita, non so più cosa dire.”

Poi ha proseguito: “Io il tecnicamente lo lascio agli avvocati: è calata la pena, è stata presa in considerazione una persona incapace, vedo un sacco di cose che non sono mia sorella, descritta una persona che non è mia sorella. Le perizie non sono state prese in considerazione, mentre viene preso in considerazione il fatto che lei è stata lasciata da sola. Posso garantire che, di persona, le cose sono ben diverse da quello che viene detto tecnicamente: sono cose dure da capire. Il suo comportamento è chiaro a tutti gli italiani, non mi sembra una persona con dei comportamenti talmente gravi da non capire come accudire una figlia; tutto all’improvviso è diventata incapace. Non servono soldi e cultura: lei ha deciso di andare a divertirsi, ma ci viene detto che noi avevamo un’incapace che è stata lasciata libera, con una bambina in mano, di fare quello che voleva.”

Sulla possibilità di riconciliarsi un domani con Alessia Pifferi: “Io di riconciliazione non ne vedo. Lei non era fuori dalla nostra famiglia, viveva in casa di mia mamma, mia mamma l’aiutava economicamente, non vedo questa esclusione. È stato detto che io sono uscita di casa a 15 anni: non è vero. Mio figlio c’è, non l’ho lasciato morire di fame e di sete. Secondo me l’avvocata Pontenani è stata esagerata, anche se fa il suo lavoro. Noi siamo state accusate di averla lasciata da sola per tre anni. È stato detto che io vado in giro con la maglietta di Diana ma poi non c’ero nel momento del bisogno. Io ho saputo di Diana solo quando è nata: Alessia non mi dava modo di esserci, voleva la famiglia quando le faceva comodo, se no, quando voleva farsi i fatti suoi, la famiglia era scomoda. Quindi non capisco tutto questo abbandono. Sembra che io sapessi dei problemi di Alessia e l’abbia lasciata da sola con la nipotina, ma non è così.”

ALESSIA PIFFERI, LE PAROLE DELL’AVVOCATO PONTENANI

Storie Italiane ha parlato proprio con l’avvocatessa Pontenani, che ha raccontato: “La condanna a 24 anni non è una vittoria. Quando si parla di una tragedia non c’è mai nessuno che vince o che perde. È una situazione tristissima; ovviamente sono contenta per Alessia perché la pena è diminuita, ma i fatti non cambiano: è morta una bambina.” Quindi ha risposto in qualche modo a Viviana: “La famiglia non ha capito che io svolgo un lavoro e quindi devo portare avanti una linea difensiva. Viviana e la mamma non sono responsabili della morte di Diana, non devono essere dispiaciute: Alessia Pifferi è stata riconosciuta come omicida.”

Per la Pontenani: “È tempo che la famiglia trovi un po’ di pace. A me dispiace che Viviana si senta attaccata: la famiglia non ha capito che io svolgo un lavoro e devo portare avanti una linea difensiva. Le carte ci sono; il fatto che fosse isolata dalla famiglia è pacifico. Poi, a me dispiace, ma ritengo che questo possa essere il momento giusto per trovare di nuovo un minimo di armonia. Non dimentichiamo Alessia Pifferi e non buttiamo via la chiave.”



ALESSIA PIFFERI, LE PAROLE DELL’AVVOCATO DI VIVIANA

Infine, le parole dell’avvocato Demetri, legale di Viviana Pifferi: “Non c’è uno spiraglio per potersi riappacificare, da quello che mi racconta Viviana. Noi non possiamo ricorrere in Cassazione; vedremo se la Procura dovesse aver bisogno di una spinta per impugnare la sentenza, ci troverà disponibili. Ma tecnicamente va fatta dalla Procura l’impugnazione”.

“La sentenza è corretta – ha aggiunto – il problema sono i futili motivi, che erano già stati riconosciuti in primo grado e accertati nel fatto che la bimba fosse stata abbandonata perché Alessia Pifferi era andata col compagno: ha preferito il compagno alla bimba. Se questi non sono futili motivi? Abbiamo anche una condanna agli effetti civili da mettere in esecuzione e vedremo: Alessia Pifferi sarà condannata a risarcire la famiglia per oltre 50 mila euro. Vedremo.”