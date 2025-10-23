A Storie Italiane il caso di Alessia Pifferi con l'intervista a Viviana Pifferi, la sorella della condannata: ecco che cosa ha detto

A Storie Italiane vi era in collegamento Viviana, la sorella di Alessia Pifferi. Ieri c’è stata una nuova udienza nel processo d’appello ai danni dell’imputata, ricordiamo, già condannata all’ergastolo in primo grado per aver lasciato da sola in casa la figlia di 18 mesi, morta poi di stenti. “Sembra un continuare a voler fare male – denuncia Viviana – anche ieri si è puntato il dito contro la gravidanza nascosta, quando mia mamma in realtà sapeva che fosse incinta; ieri è stato detto che Alessia Pifferi l’avrebbe detto perché mia mamma le diceva che fosse ingrassata perché non lavorava, ma non è così, anche perché non erano insieme: mia mamma era in Calabria mentre lei era a Bergamo”.

Delitto di Garlasco/ Marina Baldi nuova genetista di Sempio: “Dna unghie Chiara? Contaminazione”

“Poi mio papà che l’avrebbe violentata… mio padre non c’è più e si devono sentire queste cose? Limitiamoci ai fatti, a quello che è successo, a una persona che è stata via per sei giorni con un rientro a Milano senza andare a vedere come stava la bambina, scegliendo il compagno: a me sembra lucidità”. La sorella di Alessia Pifferi ha proseguito: “Il suo compagno l’aveva buttata fuori di casa e Alessia viveva nella casa di mia mamma, e mia mamma la manteneva visto che lei non lavorava, se non quel brutto episodio che è emerso di lavori non tanto belli, con la bimba in casa, tra l’altro. Vengono fuori tutte queste cose mettendo però noi in cattiva luce, e sta diventando anche sfiancante”.

Alessia Pifferi/ Sorella: “Speriamo arrivi la sentenza, la Pontenani ci accusa? 2 perizie parlano chiaro”

Per la sorella della condannata, Alessia Pifferi era bravissima a mentire: “Al compagno con cui stava aveva detto che la bimba era al mare con me e, quando telefonava a mia mamma, faceva finta di essere me. Lei ha messo in scena di quelle cose… ha parlato del battesimo finto dicendo che la famiglia non la considerava, invece mia mamma la sentiva quotidianamente. Lei è stata molto brava ad allontanarci e ha allontanato me, perché io ero quella più pericolosa per lei: io avevo le chiavi”.

ALESSIA PIFFERI, VIVIANA: “PENSARE CHE POSSA USCIRE MI FA PAURA”

Viviana ha continuato: “Io e mia mamma siamo state attaccate duramente, come se fossimo una famiglia assente e che l’ha allontanata, cosa mai successa; lei ha sempre avuto tantissimo e lo dice anche lei. Io chiedo a lei coerenza, non solo all’avvocato: la sua famiglia l’ha sempre aiutata e io vengo dalla stessa famiglia. Se fosse vero ciò che dice lei, allora te ne vai e ti crei la tua famiglia. Io passo per la sorella cattiva, pazienza, lo sono diventata… lei doveva solo chiamare e Diana era qui”. Quindi, sul fatto che anche in caso di condanna all’ergastolo Alessia Pifferi potrebbe uscire di carcere fra 15 o 20 anni: “A me fa paura il fatto che lei possa uscire fra una ventina d’anni, non so farmi un’idea di cosa potrà diventare, cosa potrebbe essere rivederla… è un’idea pazzesca”.

Delitto di Garlasco/ De Rensis: “Scontrino Sempio? Rischia di essere un missile, se fosse falso...”

Storie Italiane ha parlato anche con l’avvocato Demitri, legale di Viviana Pifferi, che, in merito all’ergastolo ad Alessia Pifferi, a differenza di altre madri assassine condannate tutte a 30 anni, ha spiegato: “Io conosco il mio caso e probabilmente la Corte d’Assise, in primo grado, ha ritenuto di applicare la pena più grave perché il fatto, oltre che essere provato, è stato un fatto che, nell’ottica della capacità di intendere e di volere, era meritevole di una pena così grave. Ha creato in tutti molta difficoltà nell’interpretazione il fatto che si trattasse di un reato a carattere omissivo: è ovvio che la bimba non è stata uccisa in maniera violenta, ma una bimba che muore così, non vedo quale differenza vi sia con una morte violenta; quella di Diana è una morte altrettanto violenta, ma omissiva”.



ALESSIA PIFFERI, PARLANO L’AVVOCATESSA PONTENANI E IL CONSULENTE

Storie Italiane ha raccolto anche le parole dell’avvocatessa Pontenani, legale di Alessia Pifferi, che ha commentato dopo l’udienza di ieri: “Abbiamo finalmente finito questa lunga fase istruttoria e quindi andiamo a discutere il 5 novembre. Cosa ci aspettiamo? Dipende dalla Corte. Io rimango della mia idea: come hanno detto i miei consulenti, c’è una semi-infermità, quindi non ci può essere dolo eventuale e, quindi, non c’è stata la volontà di uccidere la bimba. Le posizioni sono diametralmente opposte, com’è giusto che sia: è il gioco delle parti. L’indagine nei miei confronti? Sto benissimo, credo nella giustizia, ho la coscienza a posto e so che non ho fatto nulla; non mi si può accusare di eccesso di difesa. Se verrò condannata, va bene, aprirò un negozio di animali”.

Infine, le parole del consulente della difesa di Alessia Pifferi: “La sua capacità di intendere e di volere è grandemente scemata, e sulla stessa ci sono poi interpretazioni diverse; ma per noi, come consulenti della difesa, ci sono tutti gli elementi per sostenere che la sua capacità di valutare le conseguenze delle sue azioni fosse molto compromessa. Lo abbiamo sostenuto in atti, poi ogni parte ha le sue convinzioni; la nostra è pacificamente dimostrata, poi deciderà la Corte”.

Ricordiamo che Alessia Pifferi ha lasciato la povera Diana da sola per sei giorni, una bimba di 18 mesi, tra l’altro in estate, con un caldo torrido (38 gradi esternamente), con un solo “teuccio”, come ha spiegato la stessa Alessia Pifferi, e nulla più. Non sappiamo se l’abbia fatto scientemente o se non fosse in grado di prevedere che la povera Diana sarebbe quasi sicuramente morta, ma è logico pensare che si tratti di un’azione in ogni caso gravissima, tenendo conto della capacità dei bimbi – soprattutto quelli molto piccoli, come la povera Diana – di farsi male anche sotto l’attenzione costante dei genitori.