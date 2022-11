Alessia Piperno liberata da carcere Iran/ Annuncio Meloni: “è in volo verso l’Italia”

IRAN, LIBERATA ALESSIA PIPERNO: L’ANNUNCIO DEL GOVERNO MELONI

«Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia»: lo ha annunciato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni tramite una nota apparsa sul sito di Palazzo Chigi. La travel blogger era stata arrestata in Iran lo scorso 28 settembre, come conseguenza indiretta delle proteste del mondo femminile contro la tirannia del regime sciita: l’annuncio di Palazzo Chigi avviene durante la conferenza stampa della Premier con il segretario generale dell’ONU Jens Stoltenberg.

Francia rifiuta accoglienza 3500 rifugiati da Italia/ "Deploriamo profondamente Roma"

Spiega Meloni, «nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a che Alessia riabbracci i familiari, ha informato i suoi genitori nel corso di una telefonata, pochi minuti fa». Intervenendo con un fuori programma durante la conferenza congiunta con il n.1 Nato, la Premier ha anche aggiunto «Il segretario generale Stoltenberg mi perdonerà se faccio una cosa irrituale. Come avrete saputo Alessia Piperno sta tornando a casa. Volevo ringraziare i nostri servizi di Intelligence, il sottosegretario Mantovano, e il ministero degli Esteri per il lavoro straordinario, silenzioso per riportare a casa questa ragazza». Pochi minuti dopo l’annuncio sulla pagina Instagram di Alessia Piperno, gli amici scrivono un semplice ma attesissimo messaggio «Rilasciata. Ti aspettiamo Ale».

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, Alessia Piperno è stata rilasciata da prigione Iran

ALESSIA PIPERNO, L’IRAN E L’ARRESTO: UN MESE DI ANSIA E POI L’ANNUNCIO

La vicenda di Alessia Piperno, 30enne romana ma travel blogger da anni in giro per il mondo, parte tutto lo scorso settembre durante la festa del suo compleanno avvenuta in Iran: era il 28 settembre e Alessia veniva arrestata e incarcerata senza dare motivazioni o spiegazioni alla famiglia. Era poi stata la stessa Alessia ad avvisare la famiglia in una drammatica telefonata in cui chiedeva aiuto: «Vi prego aiutatemi, temo di non uscire più». I genitori, preoccupati perché non avevano notizie di lei dal giorno del suo compleanno il 28 settembre, ad inizio ottobre ricevono la telefonata choc. «Era lei che piangendo ci avvisava che era in prigione. A Teheran. In Iran. Era stata arrestata dalla polizia insieme a dei suoi amici mentre si accingeva a festeggiare il suo compleanno. Sono state solo poche parole ma disperate. Chiedeva aiuto». Il Ministero degli Esteri italiano si è subito attivata facendo sapere che non sarebbero state rilasciate notizie approfondite proprio per permettere alla diplomazia di operare al meglio per la liberazione di Alessia Piperno dal carcere in Iran.

Marzia Capezzuti, padre Ciro: "Vogliamo assassini in galera!"/ "Senza sconti di pena"

La ragazza era arrivata a Teheran dal Pakistan nel pieno delle manifestazioni per la morte di Mahsa Amini (la 22enne curda arrestata perché non indossava correttamente il velo): la polizia “morale” iraniana non ha dato spiegazioni sulle ragioni dell’arresto, ma è emerso come avessero posto sotto sequestro Alessia Piperno in connessione con le proteste. La ragazza italiana era insomma accusata, probabilmente, di aver partecipato/fomentato le proteste contro il regime islamico. Piperno era stata condotta nel carcere di Ervin ma pochi giorni dopo, la sera del 15 ottobre, un vasto incendio e una violenta protesta dei detenuti (con anche 8 morti) aveva fatto temere il peggio per le sorti di Alessia Piperno. Oggi invece, dopo il fruttuoso e prezioso lavoro “nell’ombra” della Farnesina, il lieto annuncio della sua liberazione.













© RIPRODUZIONE RISERVATA