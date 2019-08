Alessia Prete, stalker online/ “Ecco come vivo da un anno, monitora miei movimenti!”

L’ex gieffina Alessia Prete, da qualche tempo ha annunciato ufficialmente il ritorno di fiamma con Matteo Gentili, suo ex compagno di avventura nella Casa del Grande Fratello 15. I due lo scorso febbraio avevano deciso di prendersi una pausa, ma a quanto pare l’amore è stato così forte da non sentire regioni e così proprio in occasione del 30esimo compleanno del calciatore, Alessia aveva reso pubblici i suoi sentimenti con una dedica su Instagram senza precedenti, facendo sciogliere il cuore anche dei più scettici. La sua felicità, tuttavia, a quanto pare avrebbe dato fastidio a qualcuno che, come denunciato nelle passate ore dalla stessa ex gieffina sui social, avrebbe iniziato letteralmente a perseguitarla creando finti account Instagram, commentandola senza sosta, inviandole messaggi in privato ma soprattutto inventando fake news di sana pianta al fine di screditarla agli occhi dei suoi follower. L’atteggiamento è quello tipico di una stalker – sebbene la Prete non utilizzi mai questo termine – e dopo l’ennesimo commento fuori luogo, ha deciso di rendere pubblica questa spiacevole situazione che da tempo è costretta a vivere, rendendo partecipi di tutto anche i suoi numerosi follower.

ALESSIA PRETE, “ECCO COME VIVO DA OLTRE UN ANNO”

Dopo aver deciso di passarci su per qualche tempo, Alessia Prete ha deciso dopo oltre un anno di rendere nota una situazione inquietante che la vede protagonista. “La persona che si nasconde dietro questo non meriterebbe nemmeno un secondo della mia attenzione”, ha esordito l’ex gieffina nelle sue Instagram Stories. Eppure, come rivelato dalla stessa ragazza, quella che ha esposto è una situazione che si protrae ormai da oltre un anno. Quindi, per rendere ancora più chiaro ciò a cui si riferisce, la fidanzata di Matteo Gentili ha postato uno dei tanti commenti lasciati sotto un suo scatto. Chi lo scrive è una donna (lo si comprende dal nome), senza foto profilo, la quale accusa la giovane attualmente a Londra per motivi di studio: “Presentaci il ‘caro’ amico pugliese con cui esci da giorni, teatro, musical, pizzeria, sushi”, esordisce nel suo commento. “Strano che metti il segui al Giapponesino e lui lo ignori su IG. Va bene come dici tu che il tuo fidanzato è un po’ tonto, credulone, non è scemo, di questo sono certa. Dimenticavo, se ti tagga nelle storie non fare finta di niente, non ci fai una bella figura, magari ci nascondi qualcosa?”. Insomma, la persona che perseguiterebbe online la Prete starebbe insinuando forse che proprio a Londra Alessia avrebbe una vita sentimentale parallela?

“SOCIETÀ MALATA E PERICOLOSA”

L’ex gieffina ha quindi mostrato il profilo Instagram della persona che continua a scriverle inventando notizie false su di lei, quasi in maniera ossessiva. Nel profilo, infatti, compaiono solo sue foto e video. Quindi, Alessia Prete ha invitato alla riflessione i suoi follower: “Ho bloccato almeno una decina di volte ma in poche ore (anche la notte) ha creato un profilo nuovo usato esclusivamente per seguire ogni mio movimento”, ha spiegato la giovane. La torinese ha quindi proseguito rivelando che nell’ultimo anno avrebbe “divulgato notizie non vere, insinuato, screditato, sfogato tutta la sua frustrazione scrivendomi messaggi in privato anche di notte”. La Prete ha fatto notare la cura nei dettagli che usa per scrivere i suoi commenti al fine di convincere i follower. Per l’ex gieffina, questa è la pura dimostrazione di come “stiamo vivendo in una società sempre più malata e pericolosa”, dicendosi poi “preoccupata e dispiaciuta perchè sono sicura che queste persone abbiano bisogno di tantissimo aiuto”.



