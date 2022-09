Alessia Solidani, chi è l’amica parrucchiera tramite tra Ilary Blasi e l’amante?/ La replica a Totti

Francesco Totti tira in ballo Alessia Solidani nella separazione con Ilary Blasi, cosa è successo?

Nella separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti spunta il nome di Alessia Solidani. La donna è comparsa spesso in passato nelle storie Instagram di Ilary Blasi di cui è diventata la confidente in questi anni. Di mestiere parrucchiera, Alessia Solidani è stata accusata da Francesco Totti di aver fatto da tramite tra Ilary Blasi e un uomo misterioso con cui Ilary lo avrebbe tradito. Ilary Blasi e Alessia Solidani sono amiche da molti anni. La Solidani la segue dalle prime apparizioni televisive e le ha cambiato molto spesso look. Francesco Totti ha confidato in un’intervista al Corriere della Sera che Alessia Solidani avrebbe avuto un ruolo determinante nella storia tra Ilary e un altro uomo. Ilary avrebbe conosciuto un’altra persona proprio mentre andava a Milano per girare l’Isola dei Famosi. Francesco Totti ha rivelato: “Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro”.

La persona a cui Totti si riferisce è proprio Alessia Solidani che avrebbe favorito la conoscenza tra Ilary e l’uomo misterioso. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli anche se quest’estate si erano fatte sempre più insistenti le voci di un flirt tra Ilary e il personal trainer Cristiano Iovino. I messaggi scambiati tra Ilary e Cristiano avrebbero insospettito l’ex capitano della Roma che nell’intervista al Corriere ha spiegato: “E’ una persona totalmente diversa da me che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto”.

Alessia Solidani replica alle accuse di Francesco Totti: “La verità…”

Alessia Solidani è stata accusata da Francesco Totti di aver fatto da tramite nella conoscenza di Ilary Blasi con un altro uomo. Nelle scorse ore Fanpage ha raggiunto la Solidani che però non ha voluto replicare alle accuse di Francesco Totti: “Non ho intenzione di rilasciare interviste perché questa è una cosa molto privata tra loro due e riguarda un’amicizia anche nostra, tra tutti e tre, che è durata più di vent’anni. Non ne parlerò né ora, né mai”. Alessia ha spiegato di essere stata in mezzo da persone che soffrono e pertanto per questo giustificherebbe il gesto di Totti.

Chi è Alessia Solidani?

Alessia Solidani è una professionista stimata nel suo settore tanto che a lei si sono affidate persone note del mondo dello spettacolo. Da Michelle Hunziker a Sabrina Ferilli, con le quali, come con Ilary, vanta un rapporto di sincera amicizia oltre che di lavoro. Ma anche Michele Quattrociocche, Barbara d’Urso, Violante Placido, Laura Chiatti e diverse altre le hanno affidato i propri look. Alessia Solidani ha preferito per il momento tacere per rispetto della sua amica Ilary anche se è convinta che la verità verrà presto a galla.











