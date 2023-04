Alessia Spagnulo “Luca Daffrè? Non è sincero”/ “A Uomini e Donne esterne uguali e…”

Alessia Spagnulo contro Luca Daffrè

Dopo aver conosciuto Luca Daffrè sui social prima della sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2022, non avendo mai avuto modo di incontrarlo, Alessia Spagnulo, vedendolo sul trono di Uomini e Donne, ha deciso di provare a corteggiarlo. Dopo una sola esterna, nonostante il feeling, Luca ha deciso di eliminarla avendo con lei un amico in comune. Un’eliminazione che non è piaciuta all’ex corteggiatrice che, in un’intervista rilasciata a “Lollo Magazine” di Lorenzo Pugnaloni, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sul trono di Daffrè.

“Questo suo inaspettato comportamento mi fa sembrare tutto molto costruito, proprio l’opposto di ciò che ha illuso sul mio conto. A mio modo di vedere si impegna eccessivamente a far credere che il suo sia un percorso trasparente , spontaneo, ossessionato dal fatto che tutti possano pensare il contrario perchè, evidentemente, anche lui sente di non essere credibile al 100%. Mi dispiace per le ragazze che sono lì e gli credono davvero come ho ingenuamente fatto io. Eppure una parte di me mi suggeriva di stare attenta vista la nostra conoscenza”, ha detto.

Dopo l’eliminazione di Alessia, Luca Daffrè sta continuando il proprio percorso come tronista di Uomini e Donne ma non è ancora riuscito a trovare una ragazza con cui dare il via ad una frequentazione continua. “Le sue esterne mi sembrano tutte uguali, le parole sempre le stesse, come se recitasse un copione, non è sincero”, ha spiegato la Spagnulo.

Come si concluderà, dunque, il trono di Luca? “Lui è una persona molto costruita, conosce le dinamiche televisive . Probabilmente sceglierà Alessandra perchè è quella che gli direbbe sì anche domani. Ma non durerà più di sette giorni, per una copertina. Ne riparleremo”, spiega Alessia.

