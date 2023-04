Alessia Spagnuolo attacca Luca Daffrè dopo Uomini e Donne/ “Costruito, sembra reciti. Ecco chi sceglierà”

Alessia Spagnuolo attacca Luca Daffrè dopo l’eliminazione a Uomini e Donne: “Non è sincero”

Nella puntata di Uomini e Donne del 14 aprile, Luca Daffrè ha deciso di eliminare la corteggiatrice Alessia Spagnulo. La 27enne, già mamma della piccola Chloe, è stata mandata via per un gesto che non è piaciuto al tronista. A quanto pare, l’agente della corteggiatrice avrebbe contattato Luca per chiedergli delle cose di lavoro, poi però avrebbe fatto anche domande su Alessia e su come si trova insieme a lei.

Una mossa che ha fatto storcere il naso al tronista, che ha poi comunicato tutto alla redazione di Uomini e Donne. Da qui, infine, la decisione di eliminare Alessia. La corteggiatrice, nelle ore successive alla puntata, ha però rilasciato un’intervista a Lollo Magazine, lanciando pesanti stoccate a Luca e non solo.

Alessia Spagnuolo dopo Uomini e Donne: “Luca costruito, Armando Incarnato invece…”

In primis, Alessia ha criticato il modo di fare di Luca con le corteggiatrici: “Le sue esterne mi sembrano tutte uguali. Le parole sempre le stesse. Come se stesse recitando un copione.”, ha esordito. Poi, ancor più dura, ha aggiunto: “Non è sincero. (…) Lui è una persona molto costruita, conosce dinamiche televisive. Sceglierà Alessandra perché è quella che gli direbbe di sì anche domani. Ma non durerà sette giorni. Per una copertina. Ne riparleremo.”

Oltre all’attacco a Luca Daffrè, Alessia Spagnuolo ha anche detto la sua su quanto accaduto nelle ultime puntate di Uomini e Donne ad Armando Incarnato: “Partiamo dal presupposto che Armando non mi sta simpatico, è un po’ la vecchietta saputella dello studio. Tutto ciò che dice è troppo scenografico, Ma vedo anche tanta cattiveria nei suoi confronti da parte di altre persone.”

