LA STELLA NASCENTE ALESSIA SUCCO A DRIBBLING

I riflettori di Dribbling si accendono nella puntata di oggi, in onda su Rai 2, anche su Alessia Succo, il nuovo fenomeno dell’atletica italiana: la 16enne, infatti, ha messo la sua firma sul record mondiale Under 18 nei 60 metri indoor. Si è ritrovata in un attimo da Settimo Torinese al tetto del mondo con il suo primato mondiale, migliore di 12 centesimi rispetto al precedente record nazionale che aveva firmato due settimane prima e 3 centesimi meglio della francese Samba-Mayela.

Jacobs: Tortu, dossieraggio e Olimpiadi 2028/ “Vincevo e il fratello divenne invidioso” (28 febbraio 2025)

L’astro nascente dell’atletica italiana aveva iniziato con mezzofondo e cross, prima di passare allo sprint, dove ha raggiunto risultati importanti, basti pensare al terzo posto sui 60 metri ottenuto nella gara vinta dall’altra stella nascente, Doualla.

Alessia Succo ha poi fatto la storia con gli ostacoli, arrivando in cima alle liste mondiali di categoria. Nella vita quotidiana, è una studentessa della seconda liceo scientifico di Torino, i cui idoli sono le campionesse degli ostacoli e un grande sogno, quello di arrivare alle Olimpiadi, passando però dagli Europei di categoria.

Filippo Tortu, chi è/ Grande promessa in gioventù, la gemma olimpica e tanti rimpianti (25 febbraio 2025)

ALESSIA SUCCO OLTRE I CONFINI NAZIONALI

Nessuno si aspettava che Alessia Succo segnasse quel record mondiale, neppure il suo allenatore Pierluigi Crisai, che a La Stampa ha confessato dopo quel risultato che era consapevole della possibilità che migliorasse il suo tempo, ma non pensava poi tanto e pure nella stessa gara. Ma quella “prestazione eccezionale” è stata una dimostrazione di grande carattere da parte della 16enne e della maturità che ha acquisito.

Un risultato che le ha consentito di essere considerata ora il nuovo fenomeno della velocità femminile e di diventare famosa anche a livello mondiale per quanto riguarda l’atletica leggera. Dopo Doualla, l’Italia ha un’altra atleta dal grande potenziale, su cui si accendono i riflettori degli addetti ai lavori di tutto il mondo. Se, infatti, le prestazioni precedenti l’avevano fatta notare a livello nazionale, ora è riuscita a superare i confini italiani e a irrompere sul palcoscenico internazionale di questo sport.

Marcell Jacobs, chi è l'ex campione olimpico dei 100 metri/ I trionfi a Tokyo e gli alti e bassi più recenti

IL VIDEO DELL’IMPRESA