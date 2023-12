Alessia terrorizzata da Penny Wise a Ciao Darwin 2023/ Prova di coraggio da brivido: “Mi sento in un incubo”

Alessia affronta le sue paure nella prova di coraggio a Ciao Darwin: “Sono molto ansiosa ma accetto la sfida”

Una prova coraggio da incubo è quella che vede come protagonista l’esuberante e giovane Alessia, concorrente della seconda puntata di Ciao Darwin 9 per la squadra dei Trapper. “Buonasera io sono Alessia e sono particolarmente ansiosa ma per la mia squadra lo faccio, accetto la sfida…”, dice noncurante del pericolo nella breve presentazione che precede la prova. Paura e tensione l’attendono dietro l’angolo, in una sfida cinematografica che riporta in scena uno dei personaggi più spaventosi: Penny Wise, il celebre pagliaccio del film IT, tratto dall’omonimo libro di Stephen King.

Sfilata in intimo Ciao Darwin 9, Melodici Vs Trapper/ Video: Marco Boscono Nale fa impazzire il web

“Stia serena, teoricamente dovrebbe andare tutto bene, la invito ad affrontare la prova con serenità, anche se le cose potrebbero non andare bene…”, dice Bonolis, sfoggiando il suo solito ghigno.

Penny Wise terrorizza la povera Alessia nella prova horror di Ciao Darwin: “E’ il mio peggior incubo”

“Sono entrata nel mio peggior incubo, mi sembra un film dell’orrore”, esclama Alessia quando si rende conto di essere a tu per tu con Penny Wise. “Adesso arriva….”, incalza Bonolis, che annuncia alla concorrente un altro ostacolo che dovrà fronteggiare. “Le verrà posta della carne sulla testa e il rapace sarà pronto a nutrirsi“, spiega il conduttore.

Chi è Stefania Cento, concorrente a Ciao Darwin 2023/ Cantante melodica, il web: "Sembra Giorgia Meloni"

Mentre in studio si scatena un clima da stadio, la concorrente di Ciao Darwin prova a mantenere la calma. In palio ci sono punti pesanti per portarsi a casa la prova. Ma lei avvisa a chiare lettere il presentatore: “Se svengo mi riaccompagni a casa…”. Insomma, brividi forti per Alessia a Ciao Darwin 2023. Non dimenticherà facilmente questa prova di coraggio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA