Alessia Tiozzo a Pomeriggio 5/ Chi è? La modella plus size conquista Antonio Zequila

Puntata dedicata alla bellezza quella di Pomeriggio 5 in onda oggi 18 ottobre su Canale 5. Barbara d’Urso ospita in studio una modella curvy, Alessia Tiozzo, che si è definita “una modella plus size che si distingue nell’ambiente curvy per eleganza e sessualità.” Fa allora il suo ingresso in studio, con tanto di sfilata dalle note scale dello studio e si accomoda al fianco di Antonio Zequila. Poi si presenta anche al pubblico presente, ammettendo di essere Miss bella in carne e Miss beautiful curvy. Barbara d’Urso è allora incuriosita dalla sua taglia di seno: “sesta, ma naturale.” tiene a precisare la modella. Tanti complimenti, Alessia Tiozzo li riceve però proprio da Zequila che la preferisce anche alle altre ospiti in studio. “Mi piace lei perché è il volto del popolo, è bellissima” ammette.

Alessia Tiozzo, dalla pallavolo alla moda curvy

Alessia Tiozzo, classe 1976, è veneta e porta la taglia 56. Al portale Beautiful Curvy, la modella si è così raccontata: “Ho praticato pallavolo a livello agonistico e amo lo sport, sono sempre stata una ragazza “diversa” in quanto la mia altezza e la mia fisicità erano “fuori misura” dalle adolescenti “standard” che negli anni 90 andavano di “moda”, pur essendo all’epoca una taglia 46.” Alessia ha però ammesso di essere stata anche male per questo: “Ho sempre sofferto per questo, ma il vero disagio ho iniziato ad averlo quando smettendo di praticare sport e cambiando città di residenza ho iniziato ad avere i veri problemi”. È proprio dopo aver instaurato col suo corpo un rapporto di consapevolezza che ha iniziato a stare bene davvero.

