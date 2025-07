Too Hot to Handle, Alessia Toso seduce tutti: ex aspirante ad Amici, oggi fa impazzire i fan con foto bollenti e messaggi criptici.

Alessia Toso è una delle protagoniste di Too Hot to Handle, programma che le ha fatto guadagnare un discreto successo. Andiamo a scoprire tutto su di lei, quanti anni ha, se è fidanzata e la storia della sua carriera. Iniziamo dal fatto che Alessia aveva provato a partecipare ad Amici, ma purtroppo per lei si erano chiuse e porte del talent nonostante sapesse ballare e cantare insieme. Nata il 5 luglio 2001 a Padova, è del segno zodiacale del Cancro, mentre il suo profilo Instagram è @alestar__111, dove condivide moltissime foto della sua vita quotidiana.

Divenuta popolare per Too Hot to Handle, la ragazza ha sempre tenute nascoste molte informazioni sulla sua vita privata, soprattutto sotto il punto di vista sentimentale. Pare però che sia single dato che non è ancora stata vista accompagnata da un fidanzato, nemmeno nell’ultimo periodo. Del resto, è proprio per questo che ha pouto partecipare a Too Hot to Handle, dove uno dei requisiti è proprio quello di essere single. Passiamo ora a scoprire di più sulla carriera di Alessia Toso e quali sono le sue canzoni più famose.

Alessia Toso, le canzoni e gli ultimi successi

Alessia Toso, che ha tentato di fare i provini di Amici 2022 per intraprendere la carriera di cantante, è una delle concorrenti di Too Hot to Handle. Ad ogni modo, la ragazza ha pubblicato già tre canzoni che si possono anche ascoltare su Spotify. Si tratta di Ascolta l’anima, prodotta nel 2022, Segreteria, venuta alla luce due anni dopo e le ultime canzoni del 2025: SOS, Scivola e Black Glitter. Oggi Alessia Toso fa parte di Too Hot to Handle, programma ideato da Fred De Palma dove 20 ragazzi e ragazze single hanno la possibilità di vincere un grosso montepremi senza cadere in tentazioni varie.