Alessia Tulipani, Alice e Lucas, moglie e figli Dado/ “La casa? Una sala giochi”

Alessia Tulipani e Alice e Lucas, sono la moglie e i figli di Dado, Gabriele Pellegrini, il volto noto di diversi programmi di successo come “Zelig” e “I Raccomandati”. Un grande amore quello che lega il comico ad Alessia, una donna molto schiva e riservata che si è sempre tenuta molto lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Una scelta legata sicuramente al suo carattere visto che si conosce davvero pochissimo sulla sua vita privata. Le pochissime informazioni pervenute sul suo conto sono arrivate direttamente dal marito Gabriele Pellegrini che durante alcune interviste si è soffermato a parlare dei figli Lucas e Alice raccontando indiscrezioni e curiosità sulla sua famiglia. In particolare, il comico ha rivelato che il nome del figlio maschio è presto in prestito da George Lucas, l’inventore della saga di “Guerre stellari. A raccontarlo è stato proprio il comico: “Io e Alessia Tulipani, la mia compagna, abbiamo chiamato nostro figlio Lucas in onore di George Lucas, l’inventore della saga di “Guerre stellari”, di cui io sono uno sfegatato fan”.

Dado e l’amore per Alessia Tulipano: ” la mia compagna colleziona tartarughe”

Non solo parlando della vita privata, Dado il comico ha raccontato: “in casa abbiamo una vera sala giochi. La mia compagna colleziona tartarughe, io pupazzi di Guerre stellari e flipper elettronici degli anni novanta”. Ma non finisce qui, visto che in pochi sanno che la camicia leopardata, marchio di fabbrica del comico, è nato proprio da un consiglio di Alessia: “un giorno dimenticai la mia maglietta maculata in un camerino a Brescia, mia moglie allora mi regalò una camicia maculata: da quel momento entrambe sono state sempre presenti”. Parlando di Alessia possiamo dirvi che ha una grandissima passione per le tartarughe che collezione da tantissimo tempo. Che dire una storia d’amore fatta di condivisone, passioni in comune e tanta ironia quella nata fra Dado e Alessia Tulipani.



