Alessia Tulipani, chi è la moglie del comico Dado/ I figli Alice e Lucas: “Lui l’abbiamo chiamato così per…”

Chi è Alessia Tulipani, la moglie di Dado

Alessia Tulipani è la moglie del comico Dado, pseudonimo di Gabriele Pellegrini. Nonostante il grande successo del marito, Alessia si è sempre tenuta lontana dai riflettori. La coppia ha avuto due figli: Alice e Lucas. “Io e Alessia Tulipani, la mia compagna, abbiamo chiamato nostro figlio Lucas in onore di George Lucas, l’inventore della saga di “Guerre stellari”, di cui io sono uno sfegatato fan”, ha rivelato il comico, come riporta Interviste Romane. Dado e la moglie Alessia sono due collezionisti: “In casa abbiamo una vera sala giochi. La mia compagna colleziona tartarughe, io pupazzi di Guerre stellari e flipper elettronici degli anni novanta”.

Noto per la camicia maculata che arrotola mentre canta le sue canzoni irriverenti, Dado deve darne merito alla moglie Alessia: “Un giorno dimenticai la mia maglietta maculata in un camerino a Brescia, mia moglie allora mi regalò una camicia maculata: da quel momento entrambe sono state sempre presenti», raccontò il comico in un’intervista degli anni scorsi”.

Alessia Tulipani e Dado, un amore lontano dal gossip

Come accennato, Dado preferisce tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. È infatti cosa rara che si parli della sua storia d’amore con Alessia Tulipani, essendo lei lontana dal mondo dello spettacolo e, per questo, decisa a non essere protagonista del gossip.

Ricordiamo che Gabriele Pellegrini, nato a Roma nel 1973, ha rivelato a Interviste Romane come è nato il suo nome d’arte, Dado: “Fu il mio amico cabarettista Massimo Bagnato a dirmi, a proposito del mio gruppo: “Se loro sono le pastine, tu fatti chiamare Dado”. E Dado fu”. Il comico si è fatto conoscere dal grande pubblico per la partecipazione a diverse puntata del Maurizio Costanzo Show. Ha poi partecipato a diversi programmi di grande successo come “Seven Show”, “Zelig”, “I raccomandati”, “Top of the Pops” e “I migliori anni”. Nel 1999 è entrato nel Guinness World Record per la canzone più lunga al mondo con una durata di 25 ore e un minuto. Nel 2006 è uscito il suo primo CD con le sue brevi canzoni “3/4 della palazzina tua” e “Canzoni Cihuahua”. Negli ultimi anni ha. Partecipato a “Made in Sud”, “Colorado” e nel 2021 è tornato a “Zelig”.

