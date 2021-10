Alessia, Valeria, Martina e Raffaele, figli Biagio Izzo/ L’attore: “li amo tutti”

Alessia, Valeria, Martina e Raffaele sono i figli di Biagio Izzo, il comico e attore tra i protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show 2021. Amatissimo dal pubblico italiano, Biagio Izzo è papà di quattro figli: le prime due figlie Alessia e Valeria nate dal matrimonio con la prima moglie Teresa e i figli Martina e Raffaele nati dal matrimonio con la seconda moglie Federica Apicella. Una famiglia allargata quella dell’attore partenopeo che in rarissime occasioni ha parlato della sua vita privata e della sua famiglia.

Proprio in occasione di una intervista, Izzo ha parlato dei figli e della sua famiglia rivelando: “non riesco a fare il padre e il nonno come vorrei, lavoro troppo. Amo i miei quattro figli ma sono spesso lontano da casa. Mio nipote è come un figlio per me, ma io vivo a Napoli e lui a Roma, l’ho visto solo un paio di volte”.

Figli di Biagio Izzo: “Amo i miei quattro figli ma sono spesso lontano da casa”

Ma chi sono i figli di Biagio Izzo? Partiamo dalle figlie Alessia e Valeria Izzo che hanno col papà un bellissimo rapporto. Nonostante la separazione da mamma Teresa, le due ragazze hanno un ottimo rapporto con il padre. La primogenita Alessia è felicemente sposata con Danilo Brugia, attore ed ex Carramba Boys, che hanno regalato a Biagio Izzo la gioia di diventare nonno. Purtroppo l’idillio tra i due è finito, visto che oggi Alessia è separata.

La ragazza dopo aver conseguito la laura in Dams all’università Rome Tre lavora come regista teatrale e Assistant Retail Sales Manager presso Blockbuster. Passiamo a Valeria che dal papà ha preso la stessa simpatia. Anche lei ha una grandissima passione per il teatro visto che ha deciso di insegnare teatro ai bambini nelle scuole. La ragazza si definisce: atelierista, attrice e insegnante di Teatro per bambini e ragazzi. Sugli ultimi due figli Martina e Raffaele si conosce davvero poco.

