Alessia, Valeria, Martina, Raffaele, figli Biagio Izzo/ “Non sono il padre che…”

Alessia, Valeria, Martina e Raffaele sono i quattro figli di Biagio Izzo. L’attore napoletano, impegnato a Tale e Quale Show 2021 come concorrente in gara, ha avuto le prime due figlie da Teresa, la prima moglie, mentre Martina e Raffaele sono arrivati con la storia d’amore con Federica Apicella. A proposito dei figli e della famiglia, Biagio Izzo ha fatto mea culpa sul suo ruolo di genitore, ammettendo di non essere presente come vorrebbe.

D’altra parte il comico partenopeo è spesso impegnato per motivi di lavoro, dal cinema al teatro, passando per la televisione. In una vecchia intervista aveva ammesso di aver dedicato troppo tempo al lavoro, perdendo una parte importante della sua vita: i figli.

L’ammissione di Biagio Izzo: “non riesco a fare il padre come vorrei”

“Non riesco a fare il padre e il nonno come vorrei”, aveva detto Biagio Izzo. “Non ci riesco perché lavoro troppo. Io amo i miei quattro figli ma sono spesso lontano da casa. Mio nipote è come un figlio per me, ma io vivo a Napoli e lui a Roma, l’ho visto solo un paio di volte”, aveva poi aggiunto. Nel corso degli anni l’attore ha cercato di essere più presente, ma gli impegni lavorativi si sono intensificati, grazie anche alle sue capacità di attore.

L’ultimo impegno, in ordine cronologico, è proprio quello che lo vede in prima linea a Tale e quale Show, il programma condotto da Carlo Conti in onda ogni venerdì su Rai1 in prima serata, dove si mette alla prova imitando artisti e cantanti indimenticabili.

