Alessia Ventura diventa zia, la sorella Sara è incinta/ “Il regalo più bello!”

Alessia Ventura ha voluto fare una dolce dedica a sua sorella Sara Ventura. Attraverso un post su Instagram la donna ha scritto: “Il regalo più grande che potesse farmi mia sorella…arriva un cuginetto! Divento ziaaa!”. A solo un anno dalla nascita di sua figlia Ginevra, ha annunciato a tutti i suoi fan di diventare presto zia.

La donna è diventata per la prima volta mamma con la nascita di sua figlia Ginevra nata nella notte tra il 26 e il 27 aprile avuta dalla relazione con Gabriele Schembari, imprenditore originario di Ragusa con cui la donna è fidanzata dal 2019.

Alessia Ventura diventa zia!

Alessia Ventura e sua sorella Sara sono molto unite e adesso la seconda è pronta a dare un cuginetto a sua nipote tanto attesa e desiderata da sua mamma che durante la gravidanza ha dovuto fronteggiare anche il contagio da Covid. La donna infatti, ha raccontato in un’intervista a Diva e donna la malattia durante la gravidanza e la paura per la piccola: “Io ero già avanti con la gravidanza. Mi sono spaventata, ho avuto paura per la bambina ma per fortuna non ho dovuto fare cure particolari e se n’è andato via da solo”.

Alessia Ventura ha iniziato la sua carriera a soli 14 anni iniziando a fare la modella in diverse sfilate di moda e successivamente ha intrapreso il ruolo di valletta in diversi programmi televisivi, come ad esempio la Letterina a Passaparola, ruolo grazie al quale ha acquisito molta notorietà.

