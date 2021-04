Alessia Ventura ha partorito: nata Ginevra/ Papà Gabriele Schembari: “Benvenuta…”

Alessia Ventura è diventata mamma per la prima volta. Alle 00.16 di oggi, martedì 27 aprile, è nata Ginevra, la prima figlia di Alessia Ventura e Gabriele Schembari. Ad annunciarlo per primo è stato proprio il neo papà che, su Instagram, ha pubblicato una storia scrivendo: “Benvenuta principessa”. Poche ore dopo, smaltite le fatiche del parto, anche Alessia Ventura ha annunciato il lieto evento pubblicando sul proprio profilo Instagram la prima foto della sua bambina. Un’immagine tenera in cui Ginevra, con le sue manine, stringo il dito di mamma e papà. “27•04•2021 a 00.16 è nata la nostra cucciola. Benvenuta al mondo Amore mio!! Siamo pazzi di te Ginevra. L’emozione più bella della nostra vita!”, ha scritto la neo mamma che è stata sommersa dagli auguri di amici e fan.



Alessia Ventura e Gabriele Schembari, prima figlia per la coppia

Alessia Ventura non riesce a trattenere l’emozione. Stringere tra le braccia la figlia Ginevra le ha regalato l’emozione più bella della sua vita come ha scritto lei stessa sui social. Da Costanza Caracciolo, mamma di due bambine a Cristina Chiabotto che diventerà mamma per la prima volta tra poche settimane fino a Francesco Totti, Benedetta Mazza e Cecilia Capriotti, sono davvero tanti i vip che si stanno congratulando con i neo genitori che, dopo l’annuncio, si stanno dedicando totalmente alla piccola Ginevra, attesa con tanto amore sia da mamma e papà che dalle rispettive famiglie. “Benvenuta al mondo Ginevra del mio cuore“, ha scritto zia Sara Ventura, la sorella di Alessia. La piccola Ginevra, dunque, ha portato felicità a tutti.

