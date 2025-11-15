Alessia Vessicchio, chi è la figlia di Peppe Vessicchio: nella sua vita da 48 anni, è nata da un rapporto precedente della moglie Enrica

Da 48 anni Peppe Vessicchio era papà di Alessia, la figlia nata da un precedente rapporto della moglie Enrica Mormile. Quando è cominciata la storia d’amore tra il grande maestro e direttore d’orchestra e la moglie Enrica, lei era infatti già mamma di una bimba di sette anni, Alessia. Bimba che fin dal primo giorno, Peppe Vessicchio ha considerato come sua figlia, chiamandola come tale. Un grande amore il loro, del quale Peppe ha dato più volte prova nonostante la sua proverbiale riservatezza. Proprio Alessia aveva reso nonno il maestro, e la figlia di lei, Teresa, era riuscita invece a fargli provare la gioia di diventare bisnonno.

Tappe della vita che Peppe Vessicchio ha tagliato da giovanissimo: basti pensare infatti che aveva solo 21 anni quando Alessia è entrata nella sua vita. Lei, invece, ne aveva 7. I due avevano dunque appena 14 anni di differenza ma nonostante ciò Peppe è stato per lei un padre e una guida. “Lui ci ha insegnato sempre ad essere garbati e gentili con tutti. Non è riuscito ad avere in me la compostezza che gli apparteneva, ma in questo momento è giusto ringraziare tutti per l’affetto” ha affermato la figlia di Peppe Vessicchio nel giorno del funerale del papà.

Alessia Vessicchio, chi è la figlia di Peppe Vessicchio: “Devastata dopo la sua perdita”

Alessia Vessicchio, in quella triste giornata dell’addio al papà, parlando con i giornalisti presenti ha poi aggiunto: “Sono 48 anni che lui è mio padre. Ha scelto di essere mio padre dal primo giorno, chiamandomi figlia. Quando tu un figlio lo scegli e lo cresci, sei un vero padre. Mi ha cresciuto e amato come nessuno. Papà ci cucinava, ci dava amore. Sono devastata, troppo terribile quello che ci è successo. Eravamo impreparati. La sera prima mi aveva detto ‘Stai serena che torno a casa’”.