Alessia Zecchini: “A 13 anni scoprii le immersioni”/ “La mia paura? Sbagliare”

Alessia Zecchini, atleta romana soprannominata la Regina degli abissi, campionessa mondiale di apnea, è stata ospite stamane negli studi del programma di Rai Uno, Weekly. “Partì tutto tanti anni fa, un po’ per caso – racconta gli esordi della sua carriera – quando ho scoperto quanto fosse stupendo andare sott’acqua. Ho scoperto un corso di apnea all’età di 13 anni quando andavo al mare con i miei genitori. Insieme siamo andati in tantissimi posti e mio padre ha preso il brevetto da bombole per potermi stare più vicino possibile sott’acqua”.

16 medaglie d’oro mondiali e 34 record del mondo: “Ci sono i mondiali ad ottobre, speriamo di vincere qualche medaglia”, aggiunge l’apneista. Sul record del mondo del 2016: “E’ stato un sogno, ho toccato il muro dei 250 metri, mi sono allenata per tantissimi metri. L’apnea dinamica è in orizzontale, ricordiamo che questa settimana c’è stato il mondiale è l’Italia si è laureata campione del mondo. Nel 2017 il record di Long Island, il record non veniva battuto da sei anni e son riuscito a realizzare questo sogno. Sempre a Long Island ho fatto il record dell’anno scorso a 101 metri, prima donna, soltanto con le spinte delle braccia”.

ALESSIA ZECCHINI: “GODETEVI LO SPETTACOLO DEI FONDALI MARINI”

Il consiglio di Alessia Zecchini a chi vuole approcciarsi per la prima volta a questo sport: “La prima cosa è fare un corso per le nozioni base e poi prendere una maschera, le pinne e godersi lo spettacolo che c’è sott’acqua. A cosa si pensa sott’acqua? A nulla, ci si concentra sul gesto tecnico al 100 per cento. Quanto si sta sotto? Più o meni dai 3 minuti a 4 minuti e mezzo e dipende dalla disciplina. La paura? E’ sano averla, ho paura a sbagliare e non a scendere, un errore compromette tutta la performance”.

“Da grande? Vivrò il mare – ha continuato Alessa Zecchini in diretta tv su Rai Uno – è la passione più grande che ho. Sono mio agio anche fuori dall’acqua ma sto meglio al mare. In media mi alleno 2/3 ore tutti i giorni, sei volte a settimana”. Alessia Zecchini ha scritto anche un libro: “L’ho fatto durante la pandemia. In questo libro ho messo tutta me stessa, le mie grandi debolezze e la mia passione per questo sport e le persone che mi sono state vicine”.











