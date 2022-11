Alessia Zelletta choc: “Mia figlia non ce l’ha fatta”/ Grave lutto per la sorella di Andrea Zelletta

Alessia Zelletta, sorella di Andrea, ha perso il suo bambino: il drammatico annuncio su Instagram

È una notizia molto triste quella che Alessia Zelletta, sorella dell’ex tronista e gieffino Andrea Zelletta, ha pubblicato sul suo profilo Instagram in queste ore. La ragazza, incinta del compagno Alessio, ha perso sua figlia. Il triste epilogo della gravidanza, svelata con gioia sui social qualche mese fa, è stato raccontato da Alessia con un lungo messaggio che racconta momenti difficili ma anche di gioia di questo periodo.

Alessia Zelletta è incinta/ L'annuncio della sorella di Andrea Zelletta su Instagram: chi è il papà

Dopo la paura iniziale, nata dalla scoperta della gravidanza, Alessia Zelletta ha poi iniziato a gioire: “Poi ho sentito per la prima volta il tuo battito. Eri lì proprio dentro di me e il tuo cuore batteva così forte. Nella mia mente dicevo ‘se batte così forte riuscirò mai a starle dietro? Ormai parlo al femminile perché so che sei una femminuccia, la mia bambina”, racconta nel suo post. Poi però sono arrivate le prime difficoltà.

Andrea Zelletta, ex corteggiatrice di Uomini e donne subisce un grave lutto/ "Ti amo, angelo mio"

Alessia Zelletta, il parto e il toccante addio alla figlia

Alessia Zelletta racconta che il 18 agosto 2022 ha scoperto che “la toxoplasmosi aveva preso il sopravvento su di noi”. E aggiunge: “Ma noi a mamma eravamo più forti. Insieme al tuo papà siamo riusciti a cacciare via questo mostro e lì ho iniziato a capire quanta gioia mi davi”. Arriva però il drammatico epilogo: “[…] purtroppo la vita decide di toglierti tanto o forse tutto. Perché ormai eri il mio tutto. Forse non eri destinata a me e hai deciso di non volerti far conoscere fino all’ultimo. Forse per non farmi soffrire, ma il momento doveva pur arrivare. Forse eri troppo per noi, mai sarai il mio per sempre in ogni attimo, secondo o giornata della mia vita”.

Andrea Zelletta, frecciatina a Signorini e Ricciarelli/ "Io in nomination d'ufficio…"

La sorella di Andrea Zelletta racconta che ieri, 1 novembre 2022, le è stato dunque indotto il parto. Dopo circa 14 ore di travaglio e contrazioni, il triste finale: “Ti ho vista, ti ho guardata attentamente ed eri proprio come immaginavo. Super bellissima, sembravi disegnata. Ho trovato il coraggio di guardarti perché sapevo che non ti avrei mai più rivista se non nei miei sogni. Sei l’amore della nostra vita. Ti amiamo e lo faremo sempre”, ha concluso il suo toccante messaggio Alessia.













© RIPRODUZIONE RISERVATA