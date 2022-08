Alessia Zelletta è incinta/ L’annuncio della sorella di Andrea Zelletta su Instagram: chi è il papà

Alessia Zelletta, sorella di Andrea, è incinta

Il pubblico del Grande Fratello Vip ha conosciuto Alessia Zelletta qualche anno fa, quando è entrata nella Casa per fare una sorpresa a suo fratello Andrea Zelletta. In quell’occasione la ragazza manifestò il suo interesse per Andrea Zenga che aveva però iniziato a provare un interesse per Rosalinda Cannavò (oggi i due stanno insieme e sono molto felici). “Innanzitutto sei bellissimo, volevo dirti che io sono qui perché voglio conoscerti e poiché non accetto un rifiuto, quando uscirai da qui organizziamo magari un aperitivo. Poi chi vivrà vedrà”, furono le parole di Alessia ad Andrea sotto l’occhio vigile del fratello che si diceva in quell’occasione gelosissimo di lei.

A qualche anno da quell’incursione nella Casa di Canale 5 la bella Alessia non solo ha trovato l’amore ma è in dolce attesa.

Alessia Zelletta in dolce attesa: l’annuncio social

L’annuncio è arrivato proprio nelle ultime ore attraverso Instagram: Alessia Zelletta è incinta! Il futuro papà si chiama Alessio Morabito ed è proprio dal suo profilo che arriva l’annuncio con tanto di dedica con le parole di una nota canzone di Gianna Nannini al bebè in arrivo: “Ogni tanto penso a te. Sposti tutti i miei confini. Amor che bello darti al mondo. Amor che bello darsi al mondo, Quando quest’alba esploderà Vivrò nel fuoco di una stella Per lasciare con te la terra…. Il traguardo più bello della mia vita! Mamma e papà. Ti amo x2”, sono state le parole che Alessio e Alessia hanno insieme condiviso su Instagram per dare il lieto annuncio. Al momento non è arrivato alcun commento da Andrea Zelletta.

