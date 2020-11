Alessia Zelletta e Matile Brandi “amici speciali”/ Ma la sorella si infuria e…

Tra Andrea Zelletta e Matilde Brandi, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, è nata sin da subito una forte alchimia. Per tutto il tempo in cui Matilde è rimasta nella casa di Cinecittà, ha avuto un rapporto molto stretto con l’ex tronista di Uomini e Donne. Un rapporto che ha fatto molto discutere fuori dalla casa. In particolare, i fans della coppia formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, di fronte alla complicità tra coloro che sono stati definiti “amici speciali”, non hanno nascosto la propria preoccupazione. A far chiarezza sono stati gli stessi Andrea e Matilde sottolineando come tra loro ci sia un affetto sincero e una stima profonda, ma nessuna implicazione sentimentale. A quanto pare, però, tali rassicurazioni non sono bastate a placare la preoccupazione dei fans di Zelletta al punto che la sorella dell’ex tronista è stata costretta ad intervenire sui social.

ALESSIA ZELLETTA FA CHIAREZZA SUL RAPPORTO TRA ANDREA E MATILDE BRANDI

Nessun rapporto particolare tra Andrea Zelletta e Matilde Brandi. Di fronte a continue domande e polemiche, Alessia Zelletta ha messo a tacere tutti i rumors. Con una storia pubblicata tra le storie pubblicate sul suo profilo Instagram, la sorella dell’ex tronista di Uomini e Donne ha spento tutte le polemiche delle ultime settimane. “Ragazzi per favore. Amici speciale era per scherzare”, puntualizza Alessia Zelletta. “Matilde, per Andrea, era come una mamma lì dentro. Natalia è abbastanza intelligente da capire tutto questo. Non potete fare una polemica per qualsiasi cosa”, ha aggiunto la sorella di Zelletta. Infine, prima di chiudere la questione, ha aggiunto: “State tranquille per favore”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA