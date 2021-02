Alessia Zelletta, la sorella di Andrea pazza di Zenga: “Presentamelo”/ Lui si infuria

Colpo di scena in diretta al Grande Fratello Vip. Mentre si parla del possibile flirt tra Andrea Zenga e Adua Del Vesco con Alfonso Signorini, proprio il conduttore lancia la bomba: “C’è una svolta, il tweet di una persona da casa per Zenga”. La persone in questione è Alessia, la sorella minore di Andrea Zelletta. Con un breve messaggio, la ragazza ha infatti ammesso di avere un debole per Zenga: “Raga ma qualcuno che vada a urlare fuori la casa del Grande Fratello? Tipo ‘Zenga, Zelletta junior ti aspetta fuori!'” Un messaggio che lascia però senza parole suo fratello: “Ma è impazzita?!” sbotta in diretta.

Andrea Zelletta geloso della sorella Alessia, lei pazza di Zenga!

Signorini non si ferma qui e mostra ad Andrea Zenga anche una foto di Alessia Zelletta: “Ah però!” commenta il ragazzo piuttosto incuriosito dalla foto mostrata in Casa. “Non ti azzardare!” interviene però Zelletta, dichiarando di essere molto geloso di sua sorella. “Zenga ti aspetto fuori!!” riscrive però lei sui social proprio durante la diretta. “Cosa ne pensi Andrea?” chiede allora Signorini a Zelletta, lui chiude l’argomento “Questa notte io e Zenga parleremo sotto le coperte.”



