Alessia Zelletta, sorella Andrea/ Confessa:”non riusciamo a comunicare…”, sorpresa al Grande Fratello Vip?

Alessia Zelletta, la sorella di Andrea, entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per fare una sorpresa al fratello che, negli scorsi giorni, ha mostrato tristezza e amarezza per non avere con lei un rapporto di complicità e unione? A scatenare determinate corde dell’anima dell’ex tronista di Uomini e Donne è stata la chiacchierata tra Tommaso Zorzi e la sorella Gaia. Quest’ultima, nella scorsa puntata serale con Alfonso Signorini, si è collegata dall’Olanda per salutare il fratello con il quale ha un rapporto meraviglioso. Complici, amici e molto uniti, Tommaso e Gaia Zorzi hanno colpito tutto il pubblico del reality show, in primis Andrea Zelletta il quale, avendo a sua volta una sorella, si è reso conto di non riuscire ad avere con lei lo stesso rapporto che Tommaso ha con Gaia. “Io voglio un bene dell’anima a mia sorella, ma non riesco a comunicare con lei come Tommaso fa con la sorella“, ha confessato agli altri inquilini della casa.

ALESSIA ZELLETTA E IL RAPPORTO CON IL FRATELLO ANDREA

Dopo un momento di sconforto che ha spinto gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 a consolarlo, Andrea Zelletta ha ritrovato il buonumore anche se, questa sera, potrebbe sfoggiare un sorriso ancora più grande se, in casa, dovesse arrivare la sorella Alessia per fargli una sorpresa. Anche attraverso un vetro come è accaduto con altre sorpresa o in collegamento o a metri di distanza, l’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe trovare nuova linfa vitale nelle parole della sorella Alessia a cui è legatissimo così come è legato ai genitori e al resto della famiglia. Alessia che, durante i giorni che Andrea ha trascorso fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 è intervenuta sui social per rassicurare tutti i fans del fratello, dunque, sarà una protagonista della nuova puntata serale con Alfonso Signorini? Lo scopriremo questa sera.



