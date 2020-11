Alessia Zelletta, sorella Andrea/ Incontro e sorpresa al Grande Fratello Vip?

Incontro e sorpresa dentro la casa del Grande Fratello per Andrea Zelletta? Sua sorella Alessia potrebbe fare visita ai concorrenti gieffini questa sera, allo scopo di rivitalizzare l’atmosfera nella casa. Con Andrea condivide un rapporto molto solido, come più volte ha accennato lo stesso Zelletta durante il gioco. Sua sorella Alessia, classe 1998, è un volto noto al pubblico di Canale 5. Per lei sono numerose le partecipazioni al programma di Uomini e Donne, dove ha collezionato il record di baci. La ragazza tarantina potrebbe rappresentare la carta a sorpresa per Alfonso Signorini, che starebbe valutando l’idea di mandarla dentro la casa per un confronto amorevole con Andrea. Il pubblico è in fermento, così in molti si sono messi a caccia di notizie sui social circa il suo eventuale ingresso dentro la casa, ma anche sul suo passato. Della ventiduenne non si riescono a reperire molte notizie, se non appunto la partecipazione a Uomini e Donne.

Alessia Zelletta nella casa del Grande Fratello per consolare Andrea?

Anche riguardo il suo percorso scolastico si sa poco o nulla, dunque se dovesse entrare davvero nella casa sarà anche l’occasione per farsi conoscere meglio ai telespettatori. Il suo compito principale, nel caso, sarà comunque di consolare sua fratello Andrea, rimasto deluso dalla nomination segreta di Tommaso Zorzi. A rivelarglielo alcuni fan fuori dalla casa. “Io ci rimango male per queste cose, mi feriscono. Non hai notizie di niente, qualsiasi messaggio che arriva da fuori è un macigno che ti arriva addosso oppure una liberazione“, ha commentato il fratello di Alessia Zelletta.



