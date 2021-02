Alessia Zelletta, sorella Andrea/ “Innamorata Pazza” di Zenga, entra nella casa del GF Vip?

Alessia Zelletta, sorella minore dell’ex tronista, ha ammesso di avere un debole per Andrea Zenga: “Raga ma qualcuno che vada a urlare fuori la casa del Grande Fratello? Tipo ‘Zenga, Zelletta junior ti aspetta fuori! Andrea perdonami”, ha scritto la ragazza sui social. Il post è stato mostrato nella puntata di venerdì 5 febbraio ai vip dentro la casa del Grande Fratello Vip, suscitando l’ilarità di tutti tranne del fratello: “Ma è impazzita?!”, ha detto Andrea Zelletta. Durante la diretta Alessia ha twittato: “Sto male! Zenga TI ASPETTO FUORI”. In questi giorni la ragazza, con ironia, ha ribadito sui social il suo interesse per il figlio di Walter Zenga: “Non può esserci vittoria senza aver combattuto una battaglia! Alfonso fammi entrare in casa, conto su di te”. E ancora: “Buongiornissimo croccantini del mio cuore… volevo informarvi che io non mi arrenderò! ZENGA CONTINUO AD ASPETTARTI!”.

Alessia Zelletta entra nella casa per Andrea Zenga?

Ieri durante la sfida a pallavolo tra Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Andre Zenga, Alessia Zeletta ha scritto su Twitter: “Zenga unico ma tifo per mio fratello perdonami”. Sui social i fan del Grande Fratello Vip hanno apprezzato la simpatia della sorella di Andrea Zeletta: “Mi sento male. La croc junior che crea più dinamiche dei concorrenti. Adoro” e “Mi sto divertendo di più a leggere i tweet della Zelletta che a guardare il #gfvip”, hanno scritto due utenti su Twitter. Le fan di Dayane Mello e Rosalidna Cannavò fanno il tifo per lei: “Il fandom rosmello ti sostiene. Ti aiuteremo a conquistarlo!” e “Il fandom rosmello ti sostiene, Zenga è tutto tuo, fateci sognare… possibilmente lontano da Rosalinda”. Altri sperano che la ragazza appaia nella puntata di oggi, lunedì 8 febbraio, per conoscere Andrea Zenga: “Alessia in glass room a conoscere Zenga! Daje sei tutte noi”



