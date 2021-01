Alessia Zelletta Vs Alfonso Signorini?/ “Andrea? Questa è cattiveria non gossip!”

Continua la guerra contro Alfonso Signorini da parte di chi si ritrova a guardare da casa parenti e amici maltrattati dalla produzione e dalla conduzione del programma, almeno a loro dire. Ancora una volta la polemica al Grande Fratello Vip 2020 travolge proprio il conduttore reo di aver invitato ieri sera Andrea Zelletta ad uscire dalla casa per chiarire le cose con la sua fidanzata Natalia Paragoni. Se lei dal canto suo ha diffidato il GF a parlare di lei e della sua presunta storia di tradimenti, l’ex tronista ha declinato l’invito decidendo di rimanere nella casa, almeno per ora. L’invito arrivato al fratello ieri sera dal padrone di casa Alfonso Signorini non è piaciuta ad Alessia Zelletta che ha voluto sottolineare come il fratello Andrea non abbia fatto niente di male se non difendere la sua fidanzata e proteggerla fino a quando sarà sotto l’occhio delle telecamere.

Alessia Zelletta Vs Alfonso Signorini dopo il suo “invito” ad Andrea ad uscire dalla casa

Le polemiche non sono mancate perché in molti non hanno fatto altro che notare che forse Andrea Zelletta è rimasto nella casa infastidendo un po’ la produzione che adesso ha trovato un degno erede in Andrea Zenga. Forse il tronista non serve più e si sta cercando il modo di mandarlo via visto che il pubblico lo adora e lo sostiene? Molti spettatori hanno visto in Signorini una gentilezza nell’invitarlo ad uscire ma la sorella Alessia non è d’accordo e sui social scrive (per poi cancellare e poi ripostare il messaggio): “La porta è aperta? Solo perché un ragazzo difende la propria donna non dando modo ad altri di parlare della loro storia d’amore? Il gossip è altro, questa è cattiveria”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA