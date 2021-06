Alessio Bernabei “Dipendente da un amore malato”/ “Venivo manipolato e ricattato”

Molti fan di Alessio Bernabei si sono chiesti il significato di alcuni degli ultimi post da lui pubblicati su Instagram. Frasi malinconiche, spesso accompagnate da scatti molto seri, hanno sollevato curiosità e preoccupazione. Oggi però, il cantante ha deciso di chiarire ciò che ormai da tempo lo affligge. Con un nuovo post, accompagnato da un lungo messaggio, Bernabei ammette di essere stato un “co-dipendente”. Un termine che definisce l’essere “dipendenti dagli amori malati e tossici. – spiega – Amare alla follia qualcuno nonostante ci si senta rinchiusi in gabbia, stare molto male e non riuscire a liberarsi psicologicamente di una persona. Una persona che ti fa stare tutti i giorni male. Che ti manipola, che ti ricatta, che ti allontana da tutto e da tutti.” Schiavo di un rapporto velenoso di fronte al quale chiedere aiuto risulta molto difficile.

Rai: “Cosa fanno le donne meglio degli uomini?”/ Polemica per il sondaggio "Triste.."

Alessio Bernabei: “L’amore non deve essere una malattia”

Alessio Bernabei spiega che il suo ultimo album, registrato 3 anni fa, è stato prodotto quando era ricolmo di questo malessere. “Mi sono allontanato dagli amici, dalla musica, dalla discografia.” spiega, fino a quando ha deciso di dire basta. “La mia fortuna è stata riuscire a trasformare tutto questo in nuove canzoni, nuova musica. Ho scritto tantissimo ed è stata la mia medicina.” racconta il cantante, ex dei Dear Jack che, sul finale, lancia un appello: “Abbiate il coraggio di scegliere le persone (non solo in amore ma anche in amicizia) che riempiono in meglio la vostra vita. Perché l’amore non deve essere una malattia. L’amore non è stare male.”

Lil Loaded è morto a 20 anni/ Il rapper della hit ‘6locc 6a6y'” si è suicidato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessio Bernabei (@alessiobernabei)

LEGGI ANCHE:

Valeria Marini eliminata da Supervivientes/ Ecco quanti chili ha perso in Honduras

© RIPRODUZIONE RISERVATA