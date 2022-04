Alessio Bernabei, perché aveva lasciato i Dear Jack/ “Io ero l’anello debole”

Il pubblico televisivo ha avuto modo di conoscere i Dear Jack grazie alla partecipazione alla tredicesima edizione di “Amici” nel 2014, anno in cui conquistano il premio della critica, mentre a trionfare è stata Deborah Iurato. Quello non è stato l’unico riscontro positivo per loro: nella serata della finalissima, infatti, è stato proiettato un video di Kekko dei Modà, che li ha invitati ad aprire i loro concerti.

A guidare il gruppo è il frontman Alessio Bernabei, amatissimo soprattutto dalle ragazzine. Nel corso del tempo, però, i rapporti tra i membri della band sono arrivati a logorarsi ed è stato proprio questo che aveva spinto il cantante a lasciare, intenzionato a costruirsi una carriera da solista. Le soddisfazioni per lui sono state però inferiori alle attese.

Alessio Bernabei aveva lasciato i Dear Jack per diventare solista ma..

Dover continuare ad avere discussioni con quelli che non erano solo colleghi ma soprattutto amici ha spinto così Alessio a lasciare il gruppo. Del resto, lui era quello più in vista della band ed era convinto che il successo non sarebbe mancato.

Il cantante nle 2015 era convinto che quella fosse la scelta giusta: “Una mattina mi sono svegliato e non avevo più voglia di suonare – aveva raccontato a ‘Rolling Stone’ -. Quella roba lì mi ha fatto capire che stavo sbagliando direzione. Quello che prima era il mio più grande sogno era diventato il mio peggiore incubo: stare su un palco. Non mi importava più, anche se mi dicevano che avrei fatto l’Arena di Verona, che poi è stato l’ultimo live insieme ai Dear Jack“.

Continuare a collaborare era per lui impossibile: “Dovevo cambiare perché odiavo i miei compagni e la situazione. Ho spiegato loro il disagio. Ho detto, sinceramente, che mi stavano sul caz*o, uno per uno. Erano sollevati perché ero diventato una palla al piede. Loro avevano stretto un’amicizia: ero io l’anello debole fuori da tutto. Mi hanno detto che potevo andare. Ci sono rimasto male. Mi sono detto: ma come? Sono il vostro cantante, abbiamo fatto tutto insieme!”.











