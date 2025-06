Tutto quello che c'è da sapere su Alessio Boni, oggi protagonista del film Yara nel ruolo del Colonnello Vitale.

Poliedrico, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico con uno sguardo e con un talento che gli permette di interpretare ruoli sempre diversi e che, puntualmente, conquistano il pubblico, Alessio Boni è indubbiamente uno dei migliori attori italiani. Dopo aver lasciato gli studi, a soli 14 anni, prova a seguire la strada del padre lavorando come piastrellista, ma il richiamo della recitazione è stato più forte portandolo a lasciare la strada di famiglia, per seguire la propria. Una scelta vincente che gli ha permesso di costruire, negli anni, una carriera straordinaria e che lo ha portato ad interpretare spesso anche ruoli molto complessi.

Guillermo Mariotto: "Sono stato dipendente dal sesso"/ "Sarei andato a letto con Asia Argento"

Nella sua vita, inoltre, non manca l’amore: quello per la moglie Nina Verdelli, una giornalista di diciotto anni più giovane di lui. Con lei ha deciso anche di formare una splendida famiglia con l’arrivo del primogenito Lorenzo e del secondo figlio Riccardo.

Alessio Boni e il ruolo del Colonnello Vitale nel film Yara

Sono tanti i ruoli che, nel corso della carriera, ha interpretato Alessio Boni che, questa sera, nel film Yara di Marco Tullio Giordana interpreta un uomo di legge che ha dovuto indagare sull’omicidio della 13enne Yara Gambirasio. Nel film, infatti, Alessio Boni interpreta il Colonnello Vitale. Un ruolo difficile e complicato quello che l’attore ha accettato di interpretare e in cui ha provato a mettere in risalto anche l’aspetto umano del Colonnello che si è trovato ad indagare su un cado che non ammetteva fallimenti.

Moglie Massimo Bossetti, chi è Marita Comi/ Ha difeso il marito, poi i tradimenti scoperti in carcere

Un ruolo complicato come quelli interpretati in altri film e per il quale l’attore ha dovuto cambiare anche il proprio look tagliando capelli e barba e indossando la divisa dell’Arma dei Carabinieri. Un ruolo particolarmente complesso in cui l’attore ha scelto di calarsi dando vita ad un personaggio umano e allo stesso tempo complicato.