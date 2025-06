Chi è Alessio Boni che nel film Yara interpreta il colonnello Vitale? Nella vita privata ha una compagna di nome Nina Verdelli e tre figli

Alessio Boni è senza dubbio uno degli attori più amati dal pubblico sia per il suo impegno nel cinema sia in quello legato alla televisione. Stasera il pubblico di Canale5 avrà modo di vederlo nel film Yara di Marco Tullio Giordana dove interpreta il colonnello Vitale mentre Isabella Ragonese interpreta il Pm Letizia Ruggeri.

Le indagini sul caro Gambirasio ha tenuto con il fiato sospeso milioni di italiani negli anni in cui è successo dove ogni talk ne parlava in maniera morbosa come capita spesso con la cronaca nera. Basti pensare che a Belve Crime di recente è stato intervistato Bassetti che è stato condannato all’ergastolo, anche se alcuni utenti sui social si ostinano a lasciare dei dubbi tanto perché ormai tutto, anche un fatto di cronaca, si trasforma in intrattenimento.

Alessio Boni è legato alla compagna Nina Verdelli: insieme hanno tre figli

Ma con chi è fidanzato Alessio Boni? L’attore è legato dal punto di vista sentimentale a Nina Verdelli. Lei è giornalista nonché figlia del passato direttore di un quotidiano di sport e non solo. Sin da bambina ha dimostrato una passione innata per il giornalismo che ha abbracciato con convinzione e tenacia. Ha anche pubblicato un libro tanto per non farsi mancare nulla scherzando col dire che nel caso in cui non fosse piaciuto al pubblico sarebbe stato anche l’ultimo.

Insieme alla compagna l’attore del film in onda stasera su Canale5 dove interpreta il colonnello Vitale hanno tre figli: Lorenzo (2020), un anno dopo Riccardo e poi quest’anno è nato Francesco. Matrimonio? Ha sempre detto di non averne bisogno perché ormai i figli delle coppie non sposate hanno gli stessi diritti degli altri nati in seno al matrimonio.

