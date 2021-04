Alessio Boni/ Crisi nera dopo una delusione d’amore: “La rabbia mi ha travolto”

Alessio Boni è rinato. Questo sappiamo di lui e del suo ultimo periodo fatto di successi al cinema e in tv, specie grazie alle fiction di Rai1. Proprio lui sarà nuovamente protagonista de La Compagnia del cigno 2 da domenica sera e questo è solo un altro gradino della sua carriera e del suo percorso di successi che ha permesso al grande pubblico di conoscerlo e apprezzarlo. E lui? Si è aggrappato forte alla passione per la recitazione e al suo successo portando sullo schermo i suoi personaggi ed elaborando così emozioni contrastati, a volte violente, che sono arrivate e che lo hanno segnato dopo una grande delusione d’amore. In occasione della lunga intervista rilasciata a Ok Salute e Benessere, Alessio Boni ha rivelato la verità su questo momento complicato e difficile dovuto proprio alla chiusura con la sua ex: “Lei era l’essenza del piacere e il mio veleno, era la mia ossessione… Non sarò mai in grado di spiegare perché proprio lei. Mi aveva sorpreso, autonomo era partito il sogno: forse è l’anima gemella”.

Alessio Boni, la sua crisi nera dopo una delusione d’amore e la rinascita

Proprio mentre la frustrazione e la rabbia montavano, Alessio Boni ne rimaneva prigioniera fino a quando l’amato fratello Andrea non lo ha portato fuori dal tunnel. L’uomo ha preso i voti diventando un sacerdote ed è stato proprio lui a prendere la situazione di petto chiedendogli il motivo del suo malessere e, a quel punto, Alessio Boni non ha potuto mentire confermando e raccontando tutto anche in momenti intensi fatti di silenzio. Finalmente per lui è tornato a sorgere il sole anche in amore con l’arrivo, nel 2016, della sua amata Nina Verdelli e poi con l’arrivo del figlio Lorenzo. Questa sera sarà ospite a La canzone segreta e sarà a quel punto che capiremo se la sua canzone del cuore sarà legata a quest’ultimo periodo felice oppure no.

