Alessio Boni/ “Da poliziotto a cameriere, fino a diventare attore”

Alessio Boni a tutto tondo a Oggi è un altro giorno. Il celebre attore ha esordito parlando del ritorno de La compagnia del cigno: «Il mio personaggio prende questi ragazzi come figli, ma non è di fronzoli, va dritto allo scopo. Lui vuole andare dritto sulla musica». Poi una battuta sui suoi genitori, a partire dal padre: «Mio padre non era così con me, era di pochi fronzoli con me come tutti gli orobici. Ruvidi ma veri, serve per crescere».

LORENZO, FIGLIO DI ALESSIO BONI/ "Vorrei essere un papà dolce ma col pugno duro"

Poi, passando alla fortunata carriera, Alessio Boni ha ripercorso la sua adolescenza: «A me non piaceva fare il piastrellista e lavorare con mio padre, ad un certo punto ho detto basta. Ho fatto tantissime robe, ho girato il mondo. Ho fatto prima il poliziotto, poi sono andato a San Diego per imparare l’inglese. Dopo sei mesi sono tornato indietro, avevo fatto qualsiasi cosa per mantenermi, e tornare a Villongo è stato un trauma. E’ passato un amico a casa mia per segnalarmi un lavoro da animatore. Mi hanno preso ed ho scoperto che mi piaceva».

Nina Verdelli, compagna Alessio Boni/ "Il matrimonio? Mai!"

ALESSIO BONI A OGGI É UN ALTRO GIORNO

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Alessio Boni ha raccontato i suoi inizi nel mondo dello spettacolo: «Mi piaceva coinvolgere la gente, come una sorta di terapia di gruppo. Mi piaceva coinvolgere l’anima dell’altro. Da lì ho tentato di fare l’attore. All’Accademia avevo come maestri Masina, Bolognini e Comencini, ero un incosciente. Ne prendevano dieci e sono arrivato undicesimo. Ma non sapevo nulla, non avevo i codici. Poi ho iniziato a studiare, ho ricominciato a recuperare tutto».

LEGGI ANCHE:

Giancarlo Magalli sostituito a I Fatti Vostri?/ "Michele Guardì vuole Salvo Sottile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA