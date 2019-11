Alessio Boni/ Diventerà presto Enrico Piaggio… e papà! (Domenica In)

Alessio Boni ha riscosso un nuovo successo grazie a “La Strada di Casa 2“, ma l’attore non intende di certo fermarsi. Lo vedremo presto sul piccolo schermo per prestare il volto a Enrico Piaggio, dopo aver annunciato la sua decisione di lasciare la prima fiction e quindi il suo personaggio Fausto Morra. “È un imprenditore agricolo che ha le sue magagne, prima è in coma, poi viene condannato per truffa, dopo il carcere pensa di ripartire, ma non è così. Ci sono famiglie, mi vengono in mente i Kennedy, che sembrano dannate e anche i Morra sono un concentrato di vicende arzigogolate“, sottolinea a Sorrisi. Boni non nasconde di essersi affezionato molto al suo Fausto, ma anche di sentire il bisogno di prenderne le distanze. “A me piace scoprire altre psicologie e altri personaggi“, continua, “Se fossi nato nel ‘400 non sarei stato Ariosto, sempre a casa a scrivere, ma Cristoforo Colombo, che va alla scoperta di nuove terre”. Lo stop però non è definitivo e tutto potrebbe cambiare, magari grazie a dei flashback che nella terza stagione potrebbero permettere all’artista di indossare ancora i panni di Morra. In “Enrico Piaggio. Un sogno italiano“, in partenza il prossimo 12 novembre 2019, Boni interpreterà il protagonista ritornando a quel ’46 in cui l’imprenditore “ha creato uno degli oggetti più riconoscibili del marketing italiano nel mondo“, ha detto a Adnkronos. “Dovremmo prendere esempio da Piaggio pensando di più al ‘noi’ e non soltanto all”io’. Forse ci potrebbero venire delle idee in grado di cambiare le sorti dell’Italia“, conclude.

Alessio Boni, presto padre: ospite nel salotto di Mara Venier

Teatro, tv, cinema. Alessio Boni è inarrestabile e continua ad essere uno degli attori di spicco degli ultimi decenni. Oggi, 10 novembre 2019, sarà presente a “Domenica In” per parlare del suo prossimo lavoro in fatto di fiction, “Enrico Piaggio. Un sogno italiano“. “La lungimiranza di quest’uomo che nella Seconda Guerra Mondiale non poteva più costruire aerei perché era tutto distrutto, pensa alle donne“, dice all’Ansa. Tutto parte dalla decisione di Piaggio di creare una moto per migliorare la viabilità soprattutto per le clienti femminili, in modo che non dovessero alzare le gambe per poter salire a bordo del suo mezzo all’avanguardia. “Particolare proprio il pensiero di chi aveva una gonna e non poteva salire sulla motocicletta“, aggiunge, parlando della pedana della futura Vespa, della scocca frontale fatta apposta per riparare dalle intemperie. Per Boni si tratta proprio di un periodo felice e non solo dal punto di vista della carriera. Come annunciato in questi giorni, presto lui e la compagna Nina Verdelli accoglieranno il loro primo figlio. Il piccolo dovrebbe nascere il prossimo marzo, a distanza di quattro anni dall’inizio della loro relazione. “Ultimamente avevo smesso di ripetere nelle interviste che volevo un figlio per scaramanzia. Perché più me lo auguravo e più non succedeva niente. Alla fine sono stato zitto ed ecco che è arrivato“, ha confessato l’attore al settimanale Oggi. I fan che sperano di vederlo presto diventare marito rimarranno però delusi. Boni ha delle idee molto chiare sul matrimonio, su quel contratto di cui non sente il bisogno. “I figli delle coppie non sposate hanno ormai gli stessi diritti di quelli nati nel matrimonio, quindi non c’è motivo“, aggiunge.

