E’ pronto a tornare nelle case degli italiani con una miniserie tutta da vivere dedicata a Leopardi. Stiamo parlando di Alessio Boni, ospite oggi a Da noi a ruota libera non solo per celebrare il prossimo impegno ma soprattutto per raccontare di una gioia immensa imminente. L’attore infatti, come raccontato anche nello studio di Francesca Fialdini, il prossimo febbraio vivrà per la terza volta il sogno di diventare papà.

Alessio Boni, chi è/ Padre per la terza volta a 58 anni con Nina Verdelli:"Volevamo una femmina ma bene così"

“A febbraio arriverà mio figlio Francesco, sarò papà per la terza volta a 58 anni. Se sono entrato nella maturità? ormai da un po’. Ho capito che bisogna farli da giovani i figli, ti danno una grande forma di amore ma ci vogliono tante energie, sono travolgenti”. Queste le parole di Alessio Boni che con la compagna Nina Verdelli – con la quale ha già avuto i figli Lorenzo e Riccardo – potrà presto abbracciare il suo terzo figlio, Francesco.

Alessio Boni a Da noi a ruota libera: “Il patriarcato non deve più esistere…”

Prendendo spunto dal lieto evento, Francesca Fialdini – a Da noi a ruota libera – ha approfittato per incalzare Alessio Boni a proposito della sua attitudine da papà. La risposta dell’attore è stata particolarmente diretta tanto da strappare dal pubblico dei sentiti e meritati applausi. “Se mi sento un papà all’antica o moderno? Spero di non essere all’antica come ad esempio era papà; si vergognava di portare in giro il passeggino, una cosa vergognosa. Io spero che questo patriarcato, oggi, non esista più”.