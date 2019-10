Alessio Boni papà a 53 anni: Nina Verdelli è incinta/ “Sarà a marzo”: l’annuncio

Alessio Boni e la fidanzata Nina Verdelli stanno per diventare genitori. Una grande notizia che viene data proprio dai diretti interessati attraverso le pagine di Oggi. L’attore, reduce dall’enorme successo de “La strada di casa 2”, e la giornalista di Vanity Fair stanno dunque per coronare il sogno di avere un bambino. “Sarà a marzo, è arrivato a sorpresa. – ha ammesso l’attore alle pagine della nota rivista, per poi spiegare – Ultimamente avevo smesso di ripetere nelle interviste che volevo un figlio per scaramanzia. Perché più me lo auguravo e più non succedeva niente. Alla fine sono stato zitto ed ecco che è arrivato”. Alessio Boni si prepara a diventare padre all’età di 53 anni dopo 5 anni d’amore con la bella Nina. La futura mamma è la figlia del direttore di «Repubblica» Carlo Verdelli e dell’ex condirettrice di «Donna Moderna» Cipriana Dall’Orto.

Alessio Boni papà a 53 anni: l’aiuto a Medici senza Frontiere

Alle pagine del settimanale, Alessio Boni ha anche raccontato la sua attività a sostegno di Medici Senza Frontiere e la sua visita al campo profughi di Moria, sull’isola di Lesbo, in Grecia. «C’è un reticolato alto 5 metri, col filo spinato. – ha spiegato l’attore de La strada di casa, facendo poi un quadro davvero preoccupante e drammatico della situazione – Condizioni igieniche inesistenti: non c’è acqua e nemmeno coperte contro il freddo della notte. Questi bambini fanno disegni cupi, nefasti, di guerra. Non sorridono. Alcuni di loro hanno cominciato a procurarsi lesioni e c’è un’equipe MSF di salute pediatrica che offre sostegno. Questi piccoli non hanno prospettiva, io li avrei presi e portati via», ha concluso.

