Alessio Boni papà bis/ La compagna Nina Verdelli incinta del secondo figlio

Alessio Boni diventerà papà per la seconda volta. A annunciarlo sui social ci ha pensato Nina Verdelli, compagna dell’attore dal 2015. La giornalista e figlia d’arte ha postato su Instagram una foto in cui appare in bikini, con il pancione in bella vista, e in braccio il primo figlio Lorenzo, nato il 20 marzo 2020. “My boy(s)”, ha scritto la Verdelli come didascalia del dolce scatto, rivelando che anche il secondogenito sarà un maschio. Tra i tanti auguri ricevuti, non sono mancati quelli “Vip”: dall’attrice e modella Nicoletta Romanoff, a Nina Rima, Lodovica Comello e Vinicio Marchioni. Lorenzo ha debuttato insieme ai genitori sul red carpet del Festival di Venezia 2020. A raccontare i motivi di questa scelta era stato proprio Boni ai microfoni di Verissimo: la coppia ha voluto portate il bambino con sé per paura che venisse a contatto con il Coronavirus.

Alessio Boni "Mio padre quasi non mi parlava"/ "Per soldi ho fatto il cameriere e.."

Alessio Boni e la gioia della paternità

L’emozione di diventare padre per la prima volta è arrivata in un periodo molto duro per Alessio Boni, che a causa del Covid-19 ha visto andare via la zia Laura, di 66 anni, e molti amici della “sua” Bergamo. A Vanity Fair aveva dichiarato: “Ho vissuto una quarantena fuori dal comune, l’estrema felicità si contrapponeva alla tragicità del momento, a volte mi sentivo in colpa di gioire per una smorfia di Lorenzo, mentre nella mia città si stilava un bollettino di guerra”. Nel suo libro “Mordere la nebbia”, Boni ha paragonato la paternità alla Cappella Sistina: “Secondo me rappresenta al meglio quello che ha suscitato in me la nascita di mio figlio per me è stata come vivere l’infinito, ed è un po’ la sensazione che regala il guardare la Cappella Sistina”. Di 18 anni più giovane di Boni, Nina Verdelli è una giornalista, firma di Vanity Fair.

LORENZO, FIGLIO DI ALESSIO BONI/ "Vorrei essere un papà dolce ma col pugno duro"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nina Verdelli (@ninaverdelli)

LEGGI ANCHE:

Alessio Boni/ "Da poliziotto a cameriere, fino a diventare attore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA