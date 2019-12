Alessio Boni/ “Se Nina Verdelli mi chiedesse di sposarla…”

Alessio Boni è tra gli ospiti della seconda puntata di “20 anni che siamo italiani“, lo show condotto da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio il venerdì in prima serata su Rai1. L’attore, reduce dal grandissimo successo de “La strada di casa 2” e dal film tv “Enrico Piaggio, un sogno italiano”, si gode un periodo davvero magico della sua carriera. Non dimentichiamo che Boni è anche la voce narrante ad aprire, ogni settimana, i nuovi episodi di Adrian, la graphic novel di Adrian Celentano. Una collaborazione nata da una telefonata come ha raccontato Boni a Fanpage.it: “Adriano mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Io ho bisogno di te per traghettare gli spettatori fino al cartone con un monologo’. Io gli ho risposto: ‘Adriano, per te qualsiasi cosa’”. L’attore non ci ha pensato un attimo visto che, come tantissimi, considera Adriano Celentano un mito vivente della musica italiana. “Celentano è un pezzo importante della nostra cultura, è un’istituzione, come lo erano Walter Chiari e Gino Bramieri. Adriano, poi, riuscirebbe a mettere a loro agio anche i sassi. In tre secondi sembrava mio zio. Mi sembrava di conoscerlo da vent’anni. È coinvolgente. È stato bellissimo lavorare con lui” ha detto Boni.

Alessio Boni: da La strada di Casa a Enrico Piaggio

Alessio Boni come attore nelle ultime settimane si è fatto apprezzare dal grande pubblico per il ruolo di Fausto Morra nella fiction campione d’ascolti “La strada di casa” e poi nel ruolo di Enrico Piaggio nel film tv dedicato al papà della Vespa. Due ruoli così diversi, ma egualmente importanti per Boni che ha raccontato: “è la meraviglia di questo mestiere, poter vivere altre vite. Arricchirsi delle vite degli altri. Mi annoierei a interpretare un personaggio troppo somigliante a me”. L’attore, infatti, non nasconde: “mi piace cambiare personalità, postura, camminata, parlata. Nel caso di personaggi realmente esistiti, cerchi di rievocarli, di capirli sempre con la dovuta umiltà”. Prossimamente Boni interpreterà Giorgio Ambrosoli: “personaggi come Enrico Piaggio e Giorgio Ambrosoli sono due icone del nostro secolo. L’etica e la rettitudine di Ambrosoli sono un insegnamento incredibile”.

Alessio Boni e la fidanzata Nina Verdelli

Alessio Boni è felicemente fidanzato con Nina Verdelli. Un amore importante quello tra la coppia legata sentimentalmente da ben quattro anni e che presto gli regalerà la grande gioia di diventare papà. Proprio così, all’età di 53 anni Alessio sarà padre e dal settimanale F ha dichiarato: “Padri si è, o non lo si è, indipendentemente dall’avere o meno dei figli. Certo, quando penso a quel fagiolino che cresce nella pancia di Nina io mi commuovo“. A chi gli domanda se ha intenzione o meno di sposare la sua compagna ha risposto: “matrimonio? Non credo che il nostro amore abbia bisogno di questo. E’ un amore talmente forte, pieno, vivo, che non ha bisogno di niente. E’ più potente di qualsiasi contratto. Anche Nina non ne ha necessità, la pensa come me”. L’attore però sul finale non nasconde: “se me lo chiedesse, se a lei facesse piacere, la sposerei“. Per la serie mai dire mai!



