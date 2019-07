Alessio Bruno arrestato/ Temptation Island, l’ex Valeria Bigella “Non godo affatto”

Dopo la notizia choc dell’arresto di Alessio Bruno, giovane influencer ed ex partecipante di Temptation Island, accusato di spaccio di droga e condannato per direttissima a 2 anni e 8 mesi, in tanti attendevano una reazione da parte dell’ex fidanzata Valeria Bigella. Anche lei influencer, la giovane l’avevamo conosciuta proprio durante la trasmissione estiva di Canale 5, poichè insieme avevano partecipato mettendo in gioco i propri sentimenti, al punto da essere usciti ancora fidanzati al termine di Temptation Island. Le cose tra loro, però, non erano andate per il meglio ed attualmente Alessio ha una relazione con Eleonora D’Alessandro, giovane romana, ex miss Universo Italia e considerata la sosia della showgirl argentina Belen Rodriguez. Se quest’ultima con un like ad un commento su Instagram aveva fatto intendere la sua intenzione di restare al fianco del fidanzato in questo momento non semplice, come ha reagito invece la sua ex compagna?

ALESSIO BRUNO ARRESTATO PER SPACCIO: LA REAZIONE DELL’EX VALERIA BIGELLA

Anche Valeria Bigella, ex fidanzata di Alessio Bruno, ha usato il social network Instagram per dire la sua, a distanza di alcuni giorno dall’arresto dell’ex calciatore ora influencer. Alcuni follower, inevitabilmente l’hanno tentata sull’argomento, ma la ragazza sarda non ha affatto ceduto dimostrando anzi maturità e self control. Il silenzio finora avuto dalla Bigella, per alcuni era stato visto quasi come un suo “godimento” alla notizia dell’arresto dell’ex, ma le cose in realtà sono differenti. Sebbene l’esperienza a Temptation Island sia stata caratterizzata da un atteggiamento poco piacevole da parte di Alessio che nel villaggio si era molto avvicinato ad una single, alla fine lui e Valeria erano usciti insieme dal programma ma subito dopo i due avevano affrontato una pesante crisi che li aveva indotti a lasciarsi. Nonostante questo, di fronte a situazioni come l’arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, la Bigella non ha manifestato affatto alcuna voglia di rivalsa ma, al contrario, è trapelata una certa preoccupazione dalle sue poche parole. “Di la verità Vale’ stai a gode come un riccio eh”, ha chiesto un follower nei commenti sotto una delle sue ultime foto postate su Istagram. La replica della Bigella non si è fatta attendere ed ha spiazzato tutti: “Per niente!!!! E non c’è niente da ridere in queste situazioni”, ha tuonato la giovane.

