Alessio Campoli/ Bacia Angela e litiga con Luca: “Vediamoci fuori” (Uomini e donne)

Ultima puntata della settimana per Uomini e donne e per il trono classico che oggi sarà dedicato quasi interamente ad Angela Nasti. Dopo la fine del discorso su Giulia Cavaglià e i suoi corteggiatori, si tornerà a parlare della bella influencer che è ancora alle prese con i suoi due corteggiatori ovvero Luca Daffrè, che continua ad andare via lasciando lo studio, e con Alessio Campolo. Proprio quest’ultimo oggi darà del filo da torcere alla bella tronista che si troverà ad ammettere di non poter scegliere ancora perché non ha le idee chiare ma, soprattutto, che se Luca lascia il programma e lei lo scegliesse sarebbe solo un ripiego. La discussione dei due prenderà corpo proprio dopo gli eventi della scorsa settimana e, secondo quanto possiamo vedere dal video anticipazioni di oggi, sembra che i due si ritroveranno insieme in camerino con un Alessio davvero infuriato e deluso.

LA DISCUSSIONE CON LUCA

Angela Nasti spiegherà al suo corteggiatore che ha bisogno della presenza di Luca per poter scegliere ma una volta tornati in studio a Uomini e donne le cose non andranno meglio e la discussione sarà davvero dietro l’angolo. La discussione con Luca si infuoca :”Volgarità, bello vieni qua e parla con me, abbi le palle di non andare a spammare… tanto il programma ora finisce e poi se ci vediamo in strada dimmelo in faccia ‘zio’ e poi vediamo quello che succede”. La discussione tra i due è davvero all’ordine del giorno ormai ma i fan difendono Alessio Campolo sicuri che le parole di Angela Nasti non avrebbero fatto piacere a nessuno. Secondo i fan di Luca, invece, la decisione e le parole che Angela dice in camerino (e che potete vedere cliccando qui) equivalgono ad aver scelto proprio il bel corteggiatore. Dove sta la verità?

