ALESSIO CAMPOLI: CHI É IL CORTEGGIATORE NON SCELTO DA LAVINIA MAURO/ Dopo il no…

Alessio Campoli non è la scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne

Alessio Campoli non è la scelta di Lavinia Mauro. Elegantissimo, Alessio arriva in studio per rivedere i momenti più belli vissuti con la tronista, ma anche l’emozionante, ultima esterna. Dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne, Campoli è il primo a rientrare e si accomoda di fronte ad una Lavinia che, di rosso vestita e con un ventaglio, annuncia di avere nel cuore un altro nome. Un annuncio veloce quello di Lavinia di fronte al quale Campoli reagisce con un “ti voglio bene veramente”.

Orietta Berti lascia il Grande Fratello Vip?/ "Ecco cosa dice il contratto": l'indiscrezione bomba

Il corteggiatore, poi, abbraccia sinceramente Lavinia a cui augura il meglio. Prima di congedarlo, Maria De Filippi gli permette di fare un ultimo ballo con Lavinia. Un momento inaspettato al termine del quale Campoli saluta tutti ricevendo i complimenti di Gianni Sperti per la reazione avuta (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Amici 22: Samuele Segreto debutta al cinema/ La promessa di Beppe Fiorello

Chi è Alessio Campoli, il corteggiatore di Lavinia Mauro a Uomini e Donne

Ex calciatore e gestore di un’azienda agricola, Alessio Campoli ha 28 anni e arriva da Roma. Il suo nome è legato a Uomini e Donne non solo per essere stato, insieme ad Alessio Corvino, uno dei protagonisti del trono di Lavinia Mauro, ma anche per aver corteggiato, in passato, Angela Nasti riuscendo anche a farsi scegliere. Una storia durata poche settimane e che ha lasciato l’amaro in bocca ad Alessio che, tornato nel programma di Maria De Filippi su richiesta di Lavinia Mauro, ha sempre ribadito di non voler avere un’altra delusione come quella vissuta con Angela Nasti e di volersi vivere fuori prima di farsi illusioni.

Scelta Lavinia Mauro, chi è?/ Alessio Corvino, le parole d'amore: "Sei la mia favola"

Il suo percorso a Uomini e Donne è così stato abbastanza altalenante. Inizialmente sembrava fosse pronto a non accettare l’invito di Lavinia a corteggiarla, ma esterna dopo esterna, ha deciso di viversi totalmente l’esperienza lasciandosi andare anche a dichiarazioni importanti per Lavinia e ammettendo di aver paura di non essere la scelta di Lavinia Mauro.

Le parole di Alessio Campoli prima della scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne

Prima del momento fatidico della scelta di Lavinia Mauro, Alessio Campoli, sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, non ha nascosto di essere spaventato da alcuni lati caratteriali della tronista. “Lavinia è riuscita a tirare fuori cose di me che nel 2019 non avevo visto in quello studio. Sento di aver fatto un percorso più maturo […] io sto portando avanti me stesso in modo trasparente. Se non si parla di sentimenti forti non significa che non ci sia interesse. Lavinia è una ragazza matura, buona e sensibile. È anche molto determinata e testarda […] Mi spaventa la sua testardaggine perché è un’arma a doppio taglio”, ha detto il corteggiatore.

Infine, ha ammesso di aver paura dell’interesse che Lavinia ha spesso mostrato per Corvino: “Non provo gelosia piena per i baci con Alessio, ma questo non vuol dire che non mi diano fastidio. Se potessi evitare questa visione, la eviterei. Tra loro c’è trasporto e l’ho sempre percepito. Penso che siano più simili loro due che io e lei. In diverse circostanze, quando è stata messa davanti a un bivio, ha scelto lui. Questa è la cosa che mi preoccupa”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA