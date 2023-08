Alessio Campoli e Fouad Elshafie nuovi tronisti di Uomini e Donne?/ “Ecco chi non ci sarà”: il rumor

Alessio Campoli e Fouad Elshafie nuovi tronisti di Uomini e Donne? Spunta l’indiscrezione

Mancano ormai poche settimane all’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne su Canale 5. Ma però ancor meno alla scoperta dei nuovi tronisti che prenderanno posto sulle celebri poltrone rosse per tentare di trovare l’amore. L’inizio delle registrazioni è ormai alle porte e ciò vuol dire che a breve conosceremo i nomi sui quali tanto si è speculato in questi mesi estivi. C’è però chi dà per quasi certo che sul trono troveremo almeno due volti già noti al pubblico di Canale 5.

Il primo è quello di un ex corteggiatore di Uomini e Donne: Alessio Campoli. La sua non sarebbe né la prima, né la seconda partecipazione al dating show. Lo abbiamo rivisto solo pochi mesi fa alla corte di Lavinia Mauro che a lui ha preferito Alessio Corvino. Potrebbe dunque essere la volta buona per Campoli di trovare l’amore, stavolta in un ruolo diverso dal solito.

L’altro papabile tronista, secondo quanto rivela Blastingnews, è Fouad Elshafie. Il pubblico di Temptation Island lo ricorderà sicuramente, visto che è stato il tentatore al quale Gabriela Chieffo, fidanzata di Giuseppe Ferrara, si è molto avvicinata durante il suo percorso nel villaggio delle fidanzate. Tra loro è infatti scattato anche un bacio, ma Gabriela ha poi deciso di uscire con Giuseppe. Oggi Fouad è single e, a quanto pare, sta per salire sul trono. Stando alla fonte, pare che la redazione abbia invece scartato la possibilità di avere sul trono le ex corteggiatrici Alice Barisciani e Carola Carpanelli.

